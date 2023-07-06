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基隆推「城市代客泊車」服務　謝國樑：9月起假日試營運

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府今（6日）宣布推動「城市代客泊車」服務，規劃於今年9月1日起假日實施，試營運期間為期6個月，代客泊車服務為周六中午12時到晚上8時，週日中午12時到晚上6時，將以優惠價300元提供便民泊車服務， 希望營造友善的觀光環境。

▲基隆推動「城市代客泊車」服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動「城市代客泊車」服務。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

謝國樑親自駕車體驗強調，「城市代客泊車計畫」為參考美國比佛利山公辦代客泊車的案例，透過與計程車隊合作，讓觀光遊客的私人交通運具，交由計程車隊協助停放至外圍停車場，並提供便捷運輸接駁服務，免除遊客等候假日停車一位難求的問題。

謝國樑說，遊客從西三停車場步行至海洋廣場時，不僅可以飽覽基隆港美景外，未來國門廣場將設置室外港景兒童樂園，為遊客帶來更多的旅遊體驗。

▲基隆推動「城市代客泊車」服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲客泊車服務為周六中午12時到晚上8時，週日中午12時到晚上6時，國定假日比照週六服務時段辦理。

交通處長王圳宏表示，代客泊車服務為周六中午12時到晚上8時，週日中午12時到晚上6時，國定假日比照週六服務時段辦理；代泊車輛將停放於基隆港西三停車場，由業者協助遊客處理停車問題，同時鼓勵大家酒後不開車，運用代駕服務安心返家。

55688代駕事業群協理王鈞指出，相關代駕人員皆會進行教育訓練，包含服務作業流程、車輛操控、風險反應及車輛實際操控駕駛等，使遊客免除排隊進入停車場的時間成本，能有更多時間暢遊基隆，逛得開心也玩得開心。

▲基隆推動「城市代客泊車」服務。（圖／記者郭世賢翻攝）

市府交通處表示，本計畫經市府公告招標，評選由台灣大車隊辦理，泊車地點以廟口夜市為優先，並在例假日及國定假日實施（含彈性放假日），如為補行上班日則不出勤。

未來將持續增加合作夥伴，相關消費及代客泊車折抵辦法會在9月前出爐。試辦成功的話，將把正濱漁港色彩屋、海洋廣場及國門廣場周邊等觀光區域納入規劃。

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