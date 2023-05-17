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Y’s Day「週三青年日」活動開跑！　談青年在台憲政體制中地位

▲▼由智庫及社團共同舉辦Y’s Day「週三青年日」系列活動， 陸續在各大校園展開。（圖／台灣公共策益提供）

▲由智庫及社團共同舉辦Y’s Day「週三青年日」系列活動， 陸續在各大校園展開。左起東海大學政治系教授張峻豪、沈有忠、台灣教授協會會長陳俐甫、暨南大學東南亞學系副教授兼系主任王文岳、台灣智庫副執行長董思齊。（圖／台灣公共策益提供）

記者江采蓁／綜合報導

由台灣智庫、台灣公共策益、台灣青年基金會、台灣教授協會等單位共同舉辦的Y’s Day「週三青年日」系列活動，17日於東海大學正式登場，第一場的討論主題是「青年政策在台灣憲政體制中的地位」。

主持人東海大學政治系教授張峻豪開場時提到，年青人要懂得爭取自己的權益，台灣目前的憲法在制定時曾是有進步性的，但以現在角度來看已經不那麼進步，因此需要透過修憲或進一步手段來爭取各種政治權益，而其中與年青人相關的部分更是如此。

身兼「台灣公共策益」召集人的台灣智庫副執行長董思齊則表示，去年「18歲公民權」修憲複決案未能通過修憲之門檻，但該項修憲案的提出，代表青年相關議題獲得不分朝野黨派的高度重視。為讓更多人參與青年議題的討論，因此開啟舉辦Y’s Day 「週三青年日」的想法，期盼能透過深入校園與社區的座談及講演，帶動與青年議題相關的公共知識的討論。

東海大學政治系教授沈有忠首先分享，希望透過青年政策相關的活動，可以讓所有的總統候選人，在這次大選能提出負責任的青年政策。他指出，目前我國憲法中青年的權利與義務，因為年齡差別有不對等的規定，目前的憲法規定，憲法第十七條人民有選舉罷免創制複決的權利，但是創制複決18歲開始，選舉罷免卻要20歲；憲法第14條規定人民有集會結社自由，但是20歲才能組黨；目前民法刑法下修18歲，所以滿18歲就要繳稅、服兵役，但卻不能參與選舉、不能組黨。

董思齊再分享韓國憲政體制中「青年政策」的角色，透過近年來包括地獄朝鮮、N拋世代與土湯匙等流行語，一般人可輕易暸解並感受到韓國青年的壓力與困境。他提到，而快速的產業結構變化、COVID-19 大流行和長期的經濟衰退，正在阻止韓國年輕人的獨立自主，因此，畢業後的就業、結婚、生子，變成上一代人的專利，但韓國青年仍不斷透過集體行動，例如「萬人簽名運動」、「國會辯論」、「政府懇談會」的方式，推動18歲公民權的修法與《青年基本法》的立法，讓青年成為政策主體。他認為，韓國案例中，與青年相關之修法與立法之所以能通過，最核心的關鍵之處就在於青年對公共事務的參與。

在提問討論時間時，參與活動的學生們反應熱烈，針對「未來如何建立青年政策的主責單位」、「青年如何參與政治」、「台灣要如何突破參政年齡下修的困境」、 「如何落實青年參政以及提高青年政策上的話語權」等提出問題。Y’s Day「週三青年日」系列活動將每週三持續舉辦，下一場將於5月24日在台北海洋科技大學台北校區舉辦，主題是「台灣國家安全中青年的角色」。

▲▼由智庫及社團共同舉辦Y’s Day「週三青年日」系列活動， 陸續在各大校園展開。（圖／台灣公共策益提供）

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