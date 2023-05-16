　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北青年工程倫理廉政論談　型塑廉潔誠信價值觀念

▲新北青年工程倫理廉政論談。（圖／新北市政風處提供）

▲新北青年工程倫理廉政論談。（圖／新北市政風處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府政風處與淡江大學於昨（15日）共同辦理「新北青年工程倫理廉政論談」，邀請新北市政府、法務部廉政署、土木工程技師及法律領域的專家學者，分享土木人就業環境應該瞭解的法律責任及實務經驗。廉政論談已邁入第三屆，今年不僅在淡江大學校園舉辦，亦邀請全國土木技師相關公會會員、土木與建築群科大專院校及高職學生至新北市政府政風處Youtube頻道觀看線上直播。

新北市政府副市長朱惕之致詞時表示，侯市長上任以來推動城市發展，在淡水地區有淡江大橋、淡海輕軌、淡海新市鎮第二期及淡海科技園區開發等重大建設，讓各位同學可以在淡江念書並學以致用，甚至在新北成家立業；希望各位同學能藉由專家學者的經驗，未來在職場上發光發熱，亦能重視工程倫理，提升工程品質，讓新北越來越好。

法務部廉政署副署長馮成致詞時亦指出，廉政署及新北市政府長年以來致力於廉潔品德、誠信觀念的校園扎根工作，積極強化各項專業倫理，期待土木系同學，能藉由本次論談認知到工程倫理的重要性，未來畢業後進入職場，持續推動工程廉能環境，與公部門一起努力，讓廉潔誠信成為臺灣社會共同的價值與信念。

淡江大學工學院院長李宗翰致詞時強調，淡江大學重視學生的全人教育，土木人除了專業領域外，對於人文素養、倫理觀念的培養亦不可或缺，期勉同學未來能秉持著土木人的熱忱和初衷，並記得本次論談獲得的各種寶貴經驗，好好地結合理論與實作，以土木工程的角度來幫助社會獲得更好的發展。

本次論談由淡江大學土木工程學系系主任范素玲博士擔任主持人，新北市政府副市長朱惕之、法務部廉政署肅貪組組長陳錫柱檢察官、台北市土木技師公會莊均緯理事長及恆業法律事務所陳昶安律師等擔任與談人，就不同面向分享實務經驗，活動吸引青年學子110餘人與會，並就近年來受社會矚目的棒球場工程、大樓震塌案件提醒可能衍生的法律責任及注意事項，獲得同學們熱烈迴響。

【更多新聞】

►全面提升監視系統、夜間感應照明　謝國樑盼落實友善安全環境

►基隆女生日買蛋糕「被打到滿臉血」　搭訕男抓到了！

►國道客運9026試辦2路線分流疏運　謝國樑一早搭乘了解成效

►基隆推滷肉飯大胃王比賽　副市長邱佩琳：打造城市美食文化

►型男再現！謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
賴清德：房價在降　北市購屋痛苦指數不再攀升
台南小妹妹被撞死第8天　父淚求女兒回來：媽媽轉普通病房了
最夯做愛地點！　車震只排第4名
周休三日「哪家公司能生存」　他喊：取消國定假日、春節
男星劈腿退圈2年認愛！　女友被起底「是偷吃對象之一」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

入手休閒生活宅好時機　執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍

繡球花盛開萬紫千紅　新北網美必訪打卡賞花景點

新北青年工程倫理廉政論談　型塑廉潔誠信價值觀念

成蘆大橋機車道拓寬工程今通車　侯友宜盼市民行車安全獲保障

YouBike2.0系統升級作業　新北交通局：5／17凌晨暫停租借

新北校園就博會最終場　宏國德霖科大初媒合率40%

獲縣議員贈「真言套索金鞭」　許淑華：神力女超人裝已壓箱不再登台

新北蘆洲福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

新北板橋公所廉政講習　打造陽光廉能團隊

改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

小S二女兒霸喊「以後換我養妳」她爆哭！　許老三「手繪卡片」讓人一頭霧水XD

踢爆詐騙台「縮洞口、擋天車」　達人實測：一般客根本夾不了

炎亞綸單身不孤單：床買小點！　被問八卦「鱷魚包別醫美XD」

范姜彥豐緊抱粿粿：這我老婆！　甜喊「妳是我人生最重要的事」

D.O.街頭簽名「小學生全不認識」XD　尷尬：媽媽應該會知道EXO...

入手休閒生活宅好時機　執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍

繡球花盛開萬紫千紅　新北網美必訪打卡賞花景點

新北青年工程倫理廉政論談　型塑廉潔誠信價值觀念

成蘆大橋機車道拓寬工程今通車　侯友宜盼市民行車安全獲保障

YouBike2.0系統升級作業　新北交通局：5／17凌晨暫停租借

新北校園就博會最終場　宏國德霖科大初媒合率40%

獲縣議員贈「真言套索金鞭」　許淑華：神力女超人裝已壓箱不再登台

新北蘆洲福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

新北板橋公所廉政講習　打造陽光廉能團隊

改善行人地獄惡名　市議員徐其萬出點子：路口放置警示小旗

入手休閒生活宅好時機　執行署6月6日直播知本溫泉套房法拍

Aston Martin「DBX707」首推F1特仕版！金屬綠搭雙色內裝質感出眾

喵星人走進超市「一秒變跛腳」　演技笑翻眾人：為罐罐拚了

郭嚴文致勝安卻在意最後打席　去年二軍感染正面力量

味全止跨季新莊5連敗　鋼龍連7場優質先發第6勝入袋

烏克蘭巴赫姆特「前線推進」影片曝光　打到俄軍滿地掉裝備

投資人注意力轉向「債務上限」會議　美股開盤道瓊下跌100點

誠創科技「淨值淪負數」　6／16確定下市！

金宇彬《末日騎士》遭質疑「抄襲日本遊戲」！　Netflix澄清網友不買單

繡球花盛開萬紫千紅　新北網美必訪打卡賞花景點

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

教官性騷女學生投訴8次竟沒用　教育局回應了

民進黨台南有「肉粽」傳奇？

第一美瀑乾巴巴…遊客數卻驚人

中捷總經理脫口「我們倒楣」　市議員爆氣

海龜誤觸海底鬼網亡！澎湖2撈上700公斤魚網

管線改善工程順利　桃園陸續恢復供水

每天放臭屁　台灣最大花雷公屁開了

清潔隊薪水40K！　63名碩士報考

海巡特勤隊守護國之北疆！鎖定越界漁船　

比丘尼車沒電又逢下雨　潮州警及時協助脫困

不捨林淑雅罹難　台中人鮮花追悼

待轉區變「待撞區」蔡宗豪要求改善

查緝利器「海雄艇」正式加入海防第一線

假冒監理站要求繳罰鍰　收到這簡訊別理會

更多熱門

相關新聞

成蘆大橋機車道拓寬工程今通車

成蘆大橋機車道拓寬工程今通車

新北市長侯友宜今（16日）前往五股視察「成蘆大橋瓶頸路段改善工程」中的機車道拓寬工程。侯友宜表示，成蘆大橋五股端下橋處因汽機車混流，常有交通事故，希望藉拓寬五股端橋梁，設置機車專用車道，讓汽機車分流，保障用路人行車安全，今天下午先行開放機車道拓寬段。

YouBike2.0系統升級　5／17凌晨暫停租借

YouBike2.0系統升級　5／17凌晨暫停租借

新北校園就博會最終場　宏國德霖科大初媒合率40%

新北校園就博會最終場　宏國德霖科大初媒合率40%

福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

福安宮捐3輛社福專車　侯友宜：要像土地公守護大家

板橋公所廉政講習　打造陽光廉能團隊

板橋公所廉政講習　打造陽光廉能團隊

關鍵字：

新北青年廉政

讀者迴響

熱門新聞

台東路旁驚見「半裸蹲姿女」在地人衝現場傻眼

吳欣岱曝第一次自慰　驚吐一句話

全台連下3天！　雨最大時間曝

最夯做愛地點　車震只排第4名

林書豪後天離台　坦言心很累

月經有2情況恐是癌！醫點名：9成患者都有過

聯結車雙黃線左轉　24歲騎士「撞掛」車斗隨風晃

東京妹子票選「台灣最帥」YouTuber！冠軍是他　阿滴0票

媲美星巴克「全聯39元神物」！內行推：連續吃半年了

「周休三日」兒童快樂暑假消失　全教產：應在3大前提下推動

中產以下房貸補貼3萬6/1開放申請　最快7月初入帳

1180萬賓利GT被擊落　專家曝修好要300萬

她怨「直接打LINE電話沒禮貌」！網共鳴

客怒爆料1520元蛋糕翻車　店家認了

「挑一杯飲料」秒測你在別人眼中的模樣

更多

最夯影音

更多
Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅

Toyz生死拳賽「館長現身」　嗆爆鍾培生：沒人看只想紅
狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

狗狗清晨突低吼全身發抖　警戒直盯...移物品也沒用

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

徐懷鈺《浪姐4》表演翻車！　瞄隊友動作…經紀人還原狀況

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

禾浩辰憶「兒時單親回憶」淚崩　媽媽帶他改嫁：我不需要爸爸！

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面