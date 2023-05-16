新北青年工程倫理廉政論談　型塑廉潔誠信價值觀念

▲新北青年工程倫理廉政論談。（圖／新北市政風處提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府政風處與淡江大學於昨（15日）共同辦理「新北青年工程倫理廉政論談」，邀請新北市政府、法務部廉政署、土木工程技師及法律領域的專家學者，分享土木人就業環境應該瞭解的法律責任及實務經驗。廉政論談已邁入第三屆，今年不僅在淡江大學校園舉辦，亦邀請全國土木技師相關公會會員、土木與建築群科大專院校及高職學生至新北市政府政風處Youtube頻道觀看線上直播。

新北市政府副市長朱惕之致詞時表示，侯市長上任以來推動城市發展，在淡水地區有淡江大橋、淡海輕軌、淡海新市鎮第二期及淡海科技園區開發等重大建設，讓各位同學可以在淡江念書並學以致用，甚至在新北成家立業；希望各位同學能藉由專家學者的經驗，未來在職場上發光發熱，亦能重視工程倫理，提升工程品質，讓新北越來越好。

法務部廉政署副署長馮成致詞時亦指出，廉政署及新北市政府長年以來致力於廉潔品德、誠信觀念的校園扎根工作，積極強化各項專業倫理，期待土木系同學，能藉由本次論談認知到工程倫理的重要性，未來畢業後進入職場，持續推動工程廉能環境，與公部門一起努力，讓廉潔誠信成為臺灣社會共同的價值與信念。

淡江大學工學院院長李宗翰致詞時強調，淡江大學重視學生的全人教育，土木人除了專業領域外，對於人文素養、倫理觀念的培養亦不可或缺，期勉同學未來能秉持著土木人的熱忱和初衷，並記得本次論談獲得的各種寶貴經驗，好好地結合理論與實作，以土木工程的角度來幫助社會獲得更好的發展。

本次論談由淡江大學土木工程學系系主任范素玲博士擔任主持人，新北市政府副市長朱惕之、法務部廉政署肅貪組組長陳錫柱檢察官、台北市土木技師公會莊均緯理事長及恆業法律事務所陳昶安律師等擔任與談人，就不同面向分享實務經驗，活動吸引青年學子110餘人與會，並就近年來受社會矚目的棒球場工程、大樓震塌案件提醒可能衍生的法律責任及注意事項，獲得同學們熱烈迴響。