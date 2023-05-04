解決青年低薪失業！　勞動部：4年160億、協助80萬青年就業

▲投資青年就業方案第二期。（圖／勞動部提供）

記者江采蓁／綜合報導

為協助青年就業，勞動部於108年至111年推動「投資青年就業方案」，已協助75萬名青年就業，雖然中間歷經疫情艱困時期，111年15至29歲青年失業率仍降至8.38％，為98年金融海嘯以來最低水準。接下來，因應未來產業發展趨勢及青年面對的就業情勢，今年5月啟動「投資青年就業方案」第二期，提出5大目標、12項策略、48項措施，預計在112年至115年投入160億元，協助80萬名青年就業。

勞動部表示，在少子女化青年勞動人口逐年減少趨勢下，更該妥善運用青年勞動力，而近年青年就業狀況也還算平穩，15歲至29歲青年失業人數及失業率逐年下降，勞參率持續提升，但只有青年失業率仍高於整體國人失業率2倍以上，需繼續提供協助。

此外，勞動部提到，台灣15歲至24歲青年勞參率低於OECD平均達10個百分點，雖有我國青年受教育年限較長致延後進入職場因素在內，但仍有努力縮短差距必要。

勞動部進一步說明，「投資青年就業方案」第二期與第一期比較，由8個部會擴大為11個部會共同參與，新增數位發展部、國家科學及技術委員會及金融監督管理委員會等3部會，同時擴大預算規模達160億元，協助青年就業人數由75萬人增加為80萬人。

▲投資青年就業方案前後期比較。（圖／勞動部提供）

在方案策略上，第一期提出產業趨勢、技能發展、就業服務及職涯規劃4大面向，第二期則聚焦於青年職涯發展、人力供需、青年失業、青年低薪與從事非典型就業等受關注青年就業議題，提出「定方向」、「增人才」、「促就業」、「爭好薪」、「轉正職」5大目標及策略措施，績效指標亦由2項增加為8項，以對焦青年就業議題。

▲青年就業方案第二期五大核心目標。（圖／勞動部提供）

針對第二期措施，勞動部表示，這次新增措施包括：提升大專青年預聘計畫、初次尋職青年及非典型就業青年就業協助措施、協助青年進入重點產業、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助等；其他精進及繼續推動措施包括：職前訓練、工作崗位訓練、產業新尖兵計畫、產業人才投資方案、青年就業流向調查及就業協助、青年職得好評計畫、僱用獎助、協助弱勢青年就業、發展職能基準、推動能力鑑定等。