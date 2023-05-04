勞動部推動投資青年就業方案第二期　黃偉哲：協助青年職涯定位促就業

▲勞種部針對青年職涯發展、人才供需、優化薪資以及非典型就業轉正職等議題，推動第二期計畫，規劃2023至2026年投入160億元經費，協助80萬青年就業，逐年擴大青年勞參率。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

行政院擴大辦理「投資青年就業方案」，勞種部針對青年職涯發展、人才供需、優化薪資以及非典型就業轉正職等議題，推動第二期計畫，規劃2023至2026年投入160億元經費協助80萬青年就業，逐年擴大青年勞參率，市長黃偉哲表示將積極配合各項促進青年就業政策，依青年各階段就業需求，提供台南在地化服務。

為鼓勵青年朋友積極進入勞動市場，中央由勞動部統合11個部會資源，跨部會提出12項政策解方，推動48項協助青年就業措施，其中新增「擴大優質產學合作及職場技能銜接訓練、初尋及非典型青年尋職津貼及就業獎勵、取得重點產業技術士證及穩定就業獎勵、跨部會強化青年創業協助、擇定重點產業盤點人力需求及引導跨域學習及數位人才培育」等6項措施；並從「定方向、增人才、促就業、爭好薪、轉正職」等5大面向著手，除設置青年職涯發展中心來縮短青年就業磨合期；因應5+2產業創新既有基礎上發展產業所需人才；針對初次尋職及非典型就業提供青年尋職津貼及就業獎勵，青年如參加國家重點產業訓練，最高補助10萬元及鼓勵雇主先僱後訓轉正職訓練費每人每月1萬2千元，最高補助10萬8千元，及獎勵雇主雇用失業青年，發給企業獎助每人每月九千元，最長12個月。

市長黃偉哲說面對人口結構高齡、少子女化以及人才外流等衝擊，這些變遷影響產業結構與未來勞動力供給，各產業人才需求增加，與此同時相較其他OECD國家，我國青年勞參率明顯偏低；依據調查有48.9%的青年初次尋職遇到困難除了經驗不足，其次是不知道自己適合哪方面的工作，為累積青年職場求職競爭力與協助其職涯發展，市府提供青年公部門實習機會，透過在職場做中學，建立工作職場認知與培育職能，以累積青年個人求職工作資本，另外，也推動「職涯相談室」，透過職涯評測工具、專人職涯諮詢、履歷健檢、面試模擬等，協助青年職涯定位、做好就業準備，促進青年勞動力發展與運用，台南市111年15-24歲青年的勞參率為38.3%，高於全國平均36.7%，未來市府會配合勞動部推動各項促進青年就業政策，協助青年就業。

勞工局王鑫基局長表示，為促進青年就業，向下扎根前進校園，除辦理就業促進講座外，將於5月6日在台南高工辦理「2023台南高中職人才就業x職業探索博覽會」，青年學子可透過現場媒合做職業探索。

王鑫基局長說協助青年職涯定位、做好就業準備，不僅可透過所轄就服據點，由專人提供一對一就業服務諮詢與媒合，另外青年也可運用職前訓練資源提升個人職能，勞工局開辦有ERP企業資訊整合實務班、文創商品設計與3D列印應用培訓班、會計資訊行政人員班、辦公室資料軟體訓練班等課程，鼓勵求職青年善用訓練資源，相關課程諮詢可洽(06)6330820。