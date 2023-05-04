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青年創業資金免煩惱　 勞動部提供最高200萬元資金借貸助您圓夢

▲勞動部2023為鼓勵29歲以下青年創業，推動「青年創業發展導航計畫」，並持續推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部2023為鼓勵29歲以下青年創業，推動「青年創業發展導航計畫」，並持續推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部鼓勵29歲以下青年創業當頭家，推動「青年創業發展導航計畫」，除透過創業顧問客製化輔導協助，針對青年創業所需提供前、中、後不同服務，並持續推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元，免保人、免擔保品，前2年免利息，大幅度降低貸款者週轉資金壓力，歡迎青年勇敢創業追逐夢想。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，主計總處資料顯示青年失業率約為其他勞動年齡層之3倍，勞動部為提供青年就業外的選擇，及協助懷有創業夢想的青年族群，除享有微創鳳凰貸款的優貸條件外，更特別依轄區創業熱門行業別建置輔導顧問，提供青年一對一或小組式的創業諮詢、創業適性評測、創業家座談會等協助措施、並規劃針對青年創業所需的研習課程，勉勵懷有夢想卻不知如何行動的青年，善用政府資源邁出創業的腳步。

▲勞動部2023為鼓勵29歲以下青年創業，推動「青年創業發展導航計畫」，並持續推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾經也受過勞動部微型創業貸款挹注的九一有機生活館，創立至今已走過近14個年頭，總經理黃景祥也從舉步維艱的創業家，到現在已成為雲嘉南分署微創鳳凰的輔導顧問，每年平均輔導26家初創企業，他表示現在青年創業資源遠比過往豐富，鼓勵青年若有創業的想法，可先參加雲嘉南分署開辦的青年創業課程，經由講師解析創業風險評估，在創業前先做好趨避風險的準備，儲備創業量能。

▲勞動部2023為鼓勵29歲以下青年創業，推動「青年創業發展導航計畫」，並持續推動「微型創業鳳凰貸款」提供青年資金借貸最高200萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉邦棟進一步補充，雲嘉南分署將於5月份辦理一系列青年創業課程，包含銷售通路開發、品牌經營、財報會計實務、融資方式、勞動法規及計畫書撰寫等研習，其中5月27日更針對時下最夯的企業永續經營，邀請ESG學界專家分享解說，並考量青年可能初入職場不便請假，5月份創業課程皆安排在週六辦理；此外，分署也預計於9月邀集多位青年創業家現身分享創業歷程，相關報名資料請查詢微型創業鳳凰官網(https://beboss.wda.gov.tw)，或撥打0800-092-957免付費專線洽詢。

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