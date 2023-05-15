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大陸 大陸焦點 特派現場

跟買菜一樣！　39歲男買8間房只花44萬...最便宜一間僅8800元　

▲河南鶴壁市內的殷商朝歌文化公園鹿台。（圖／CFP）

▲河南鶴壁市內的殷商朝歌文化公園鹿台。（圖／CFP）

記者魏有／綜合報導

北京一名39歲的男子丁樂在大陸五一連假前夕前往河南鶴壁，辦理交屋過戶手續，這間房產是他花了2萬元人民幣（約8.8萬元新台幣）購得，也是他在當地買下的第12間房產。消息在陸網上傳開後，引起輿論熱議。網友紛紛表示，「買房跟買菜一樣！」；「鶴山區山城區都沒人住了，買那裡幹嘛？」

▲河南鶴壁市浚縣的民間廟會。（圖／CFP）

▲河南鶴壁市浚縣舉辦的民間廟會。（圖／CFP）

《煙台日報》報導，丁樂開網店（網路商城）做生意，最初為了找倉庫，開始在網上關注各地的便宜房子，在河北保定、唐山和浙江紹興買過幾套10萬塊（人民幣，下同）以內的房子後，他選定了河南鶴壁。

丁樂在2020年10月時來到河南鶴壁，大街上燈火通明的店鋪和熱鬧人流讓他相當意外，直呼，「感覺跟老北京的王府井一樣。」正因為如此，他在接下來的半個月內一口氣買了8間房，僅花了10萬元。

丁樂透露，這8間房產中，最便宜的一套房款約1000元，加上仲介費1000元，總共才2000元（約8800元新台幣），而這筆買賣也得到經手的仲介證實，對方稱，「前幾年的確賣過一兩千元的房子，也有8000元的。」

對丁樂而言，在鶴壁買房如同「買菜」一樣，看到合適的便隨時可入手。一名在鶴壁的房仲透露，在山城區和鶴山區，2萬到4萬元就能買下70年大產權的二手房，「一萬多的也有，就是房子要更老些，同時，老房子沒有物業費，每個月只需要交幾塊錢衛生費而已。」

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