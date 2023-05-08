曝柯文哲「非常堅定」參選到底　陳智菡：對決賴清德民調沒輸

▲民眾黨主席柯文哲正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲8日赴中央黨部登記參選2024總統，由於黨內僅柯文哲一人登記，所以無初選民調問題，屆時17日民眾黨將正式公告提名柯文哲。面對先前藍白合傳言，民眾黨發言人陳智菡表示，對於參選，柯文哲是非常堅定的參選到底，而民調其實有人在做柯文哲跟民進黨的副總統賴清德兩人PK，「柯沒輸耶，在誤差範圍內」。

陳智菡在《今天誰來沛》表示，柯文哲民調從過去一直可以維持在20%上下，他是一路往上走的，都沒有往下掉，國民黨的有往下掉，民進黨則是基本盤非常的穩固，「其實現在我們跟國民黨的盤，我覺得應該是追得很緊啦！如果國民黨很有底氣，我們值得相同的底氣」。

陳智菡指出，柯文哲到底會不會參選到底，「我目前非常負責任的跟大家報告，其實柯文哲他是非常堅定的」，這是一個歷史的節點，如果大家都認同台灣有非常多需要解決的問題，而且需要一個非常務實的人來解決，不要再拘泥於、聚焦於那些統獨的意識形態，而是真正的回到經濟、民生問題的話，誰可以解決？當然是柯文哲，他會一條一條的列出來任何的問題，他會一條一條的找出解決的方法。

陳智菡也提到，現在民調很奇怪，為什麼都是做侯柯、郭柯，不是柯侯跟柯郭？如果侯柯其實跟賴清德是可以一拚，但好像也沒有說大贏，「其實我知道有人在做柯跟賴對比式民調，柯沒輸耶，在誤差範圍內」。

針對今日正式登記參選，是否宣告「藍白合作」不可能實現？柯文哲稍早回應，「藍白合」一直是大家關心的題目，但「藍白合」更重要的是理念價值的結合才對，而不是權力分配，至今看不到說出「藍白合」概念的人，有無思考雙方是否能合作，「如果這是理念價值的不相容，那這要怎麼合作？這樣會流於一種權力分配。」