民進黨猛攻侯友宜兩岸、美中議題　柯文哲：不是在議會耍嘴皮

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

被視為2024國民黨熱門總統人選的新北市長侯友宜，8日起將一連5天在市議會接受民進黨團炮火洗禮，針對國家認同、兩岸與美中關係議題進行猛攻。民眾黨主席柯文哲直言「那就考啊！」但以自己個人經驗來看，這些都是很嚴肅的題目，需要很多智囊團、讀很多書，「不是在議會耍嘴皮」。

柯文哲8日上午到民眾黨中央黨部登記總統初選，預計17日獲得黨內正式公告，並在20日召開記者會說明其理念。針對民進黨要在新北市議會考侯友宜兩岸、國際議題，柯文哲表示「那就考啊！」以自己個人經驗來看，這還是很嚴肅的題目，並不是任何一個人可以回的，需要很大的智囊團、讀很多書，且還有實際操練。

柯文哲提及，自己實際到美國與美國政府高層談過以後，會對局勢更清楚，「老實講，這種題目不是在議會耍嘴皮，是要讀很多書、跟很多專家討論，甚至要實際臨場經驗。」畢竟美國還是台灣最重要的盟國，有些東西還是要面對面跟高層溝通。

媒體追問，柯文哲認為兩岸議題不該在議會耍嘴皮，但外傳民進黨主席賴清德陣營將兩岸論述聚焦「反共不反中」立場？柯文哲說，自己長期以來被「某黨側翼」抹黑是檳榔、叉燒包、西瓜、紅心芭樂，但對方現在講的每句話，都是自己以前講過的。

柯文哲稱，自己以前就說「反共不一定要反中、反中不一定要嗆中」，當時卻被罵「中共同路人」與「檳榔」，但現在民進黨怎麼對外稱「歡迎民眾黨與民進黨政策一樣」？這不就代表民進黨以前是雙標嗎？為了抹紅而抹紅，怎麼如今賴清德也變成中共同路人？

柯文哲酸說，「其實這也沒什麼稀罕，在他們（民進黨）眼光，不聽話的每個人都是『中共同路人』。」所以立委高嘉瑜、市議員王世堅也曾被說「中共同路人」，但現階段台灣既不可能統一，也不可能獨立，維持現狀是不得以的選擇，在此基礎上如何求取台灣自主、兩岸和平，這才是目標。