柯文哲總統選定了！「藍白合」恐破局　朱立倫仍堅持合作決心

▲朱立倫出席國際護師節向醫護人員致敬活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／新北報導

2024大選近在眼前，有別於民進黨立馬推出賴清德出戰，國民黨與民眾黨是否會合作、要推派誰參選日前仍曖昧不明，不過今（8日）上午，民眾黨主席柯文哲正式登記黨內初選，打破「藍白合」可能性。朱立倫受訪時對此表達尊重，並連續兩次強調「團結目標非常堅定，合作決心一直堅持。」

朱立倫今日上午出席國民黨舉辦「國際護師節向醫護人員致敬活動」。會前接受媒體訪問時，被問及柯文哲登記參加初選是否還認為藍白合有機會？朱立倫回應，團結目標非常堅定，合作決心一直堅持，台灣民眾對於現在執政黨諸多不滿，民進黨執政不力給民眾帶來惡果，要進行政黨輪替達到目標，因此跟民眾黨的朋友一定要合作。

對於國民黨總統參選人選如何產出？朱立倫則說，會參考所有科學數據以及重要意見領袖，包含縣市長、立委以及各方意見領袖及社會大眾意見。至於會不會要求新北市長侯友宜跟鴻海創辦人郭台銘自己提出民調或連署？朱說沒有這樣的想法，黨中央會透過各種方式徵詢各界意見。

至於聯電榮譽副董事長宣明智今晚出面作東，宴請國民黨立委，鴻海創辦人郭台銘將親自出席。朱立倫說，對於黨內同志或是藍軍朋友能夠聚會相互溝通都是好事，最後都要團結在一起，對未來團結有幫助都是歡迎，多做對團結有力的事，不要做破壞團結製造對立的事。