聲援陳水扁　柯文哲談修選罷法「搞特殊」：更生人協會做什麼用？

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民進黨高雄市議員陳致中因涉洗錢案遭判刑1年定讞，其父前總統陳水扁8日北上參加《公職人員選舉罷免法》第26條修法爭議研討會，再引發外界質疑踩「保外就醫」紅線。民眾黨主席柯文哲8日表示，法律應該要一致，既然已有褫奪公權的法律，那就按此處理即可，否則「更生人協會是做什麼用的？」

柯文哲8日上午到民眾黨中央黨部登記總統初選，會後接受媒體訪問。針對陳水扁參加「新台灣國策智庫」舉辦的《公職人員選舉罷免法》第26條修法爭議研討會，會不會變成民進黨主席賴清德的燙手山芋？柯文哲認為，關於《選罷法》一事，他的個人意見是「法應該一致」。

柯文哲提及，如果中華民國已有褫奪公權的法律，為什麼還要再另外訂一個，「我覺得法就一致性，你判什麼刑、褫奪公權多久，照這樣處理就好，現在特別把某幾個罪名變『終身不得參政』，如果是這樣的話，更生人協會是做什麼用的？」

柯文哲說，政治是一個價值，不要為了短期利益犧牲長期利益，某時間點要表達自己很高尚，就跟過去切割、特別訂一個法令，但從長期眼光來看並不合理，既然台灣已有褫奪公權的法律，就按照此法律就好，「為什麼還要特別搞特殊？」

柯文哲強調，「我覺得不要因人設事，不要為了一時的政治表態，動國家法律基本精神」。