9月退選總統？柯文哲嗆「賭吞曲棍球」　王世堅：賭跳海或高空彈跳

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲今登記黨內總統初選，但民進黨台北市議員王世堅日前曾預測，柯文哲恐在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長，使柯文哲直言對賭吞曲棍球。對此，王世堅8日下午喊話，要賭就賭實際可行的，例如跳海或高空彈跳。

王世堅8日下午在台北市議會受訪，針對柯文哲喊話賭吞曲棍球，王世堅表示，「柯文哲你不要跑！先搞清楚再來對賭！」柯文哲應該先查查看他的信用，「你跟誰賭都可以，千萬別跟王世堅賭，因為我一向預言很準確，就算預言錯了、賭輸了，也會立即兌現承諾。」

王世堅提及，要賭就要賭實際可行的事，柯文哲舉吞曲棍球，是前立委段宜康與前高雄市長韓國瑜的對賭，但該賭注很奇怪、在現實生活中不可能實現，技術上做不到，應該要提一些雖有危險性，但具體可行的賭注，例如跳海、高空彈跳等，「那種無法兌現的（賭注），是沒有意義啦！」

王世堅說，柯文哲認為他講的預測是「密室政治」，但全天下都知道政黨之間互相合作、分分合合，過去8年柯文哲曾說要籌組在野大聯盟，某種程度也是密室政治，與幾個在野黨私下關起門來談一談，「事實上你們白藍之間有沒有眉來眼去，只有你們自己最清楚！」

王世堅認為，柯文哲這次的回覆太生硬，而且犯下了一個錯誤，就是說「王世堅不要跑」，但「我從來沒有跑，我隨時在台北市議會，我對我說的話絕對負責！」自己只是按照柯文哲8年的政治作為，以及現在的政治現狀做分析。

至於是否有聽到柯文哲與國民黨合作的風聲？王世堅指出，這個不用聽，光是分析柯文哲過去行事風格，對方一定是要做個人可掌握住的位置、可影響整個政治大局的位置，也就是總統、行政院長或立法院長，既然總統選不上，就退而求其次當行政院長，然而行政院長可能因總統一紙公文撤換，所以選擇了完全操之在我的立法院長，一次任期就是4年。

王世堅分析，立法院長可以影響整個立院議事運作、國家政策跟預算分配導向，所以他才認為柯文哲若有交換，會換取立法院長的位置；但此交換也可能時移境遷，倘若柯文哲在8月竄到第2名時，「白藍合」就會不一樣、有所調整。

▼民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）