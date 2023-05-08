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與柯文哲對賭！王世堅嗆「好膽麥走」　分享「扶龍秘訣」：自虐就贏

▲▼民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨台北市議員王世堅。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員王世堅認為，民眾黨主席柯文哲可能在9月退出總統大選，與國民黨換立法院長一職，使柯文哲8日上午嗆賭吞曲棍球。王世堅8日下午則提議，要賭跳海或高空彈跳，但因自己的「扶龍命格」，所以也分析自己多年前改換「自虐方式」，例如過去賭總統蔡英文連任就跳海，這樣就會靈驗。

回顧王世堅的「扶龍事蹟」，2008年王世堅在立委選前表示，若國民黨台北市8席全上，「八仙過海」就跳海，結果國民黨真的拿下8席，他也選在新北市三芝鄉淺水灣兌現承諾；2012總統大選由蔡英文對上馬英九，當時王世堅說「如果蔡英文落選就要跳高空彈跳」，最終馬英九勝選，因此前往日本「母親農場」，從9層樓高的跳台跳下。

後來王世堅於2019年2月參加政論節目時，直言「只要蔡英文當選2020總統，就要跳海」，而蔡英文也在2020總統大選中，打敗國民黨推派的韓國瑜，拿下817萬高票，使王世堅於同年3月15日PO出影片表示兌現承諾。

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨主席柯文哲8日正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝，下同）

柯文哲8日上午到民眾黨中央黨部登記總統初選，宣告「藍白合」破局，但面對王世堅預測柯文哲可能在9月「抽腿」大選，和國民黨換取立法院長時，柯文哲直言，「要賭就賭大一點，賭吞曲棍球怎麼樣？你不要每次隨便講一講就跑掉，賭吞曲棍球！」

面對柯文哲喊話嗆賭「吞曲棍球」，王世堅8日下午在台北市議會受訪時回應，要賭就要賭實際可行的事，柯文哲舉吞曲棍球，是前立委段宜康與前高雄市長韓國瑜的對賭，但在現實生活中不可能實現，應該要提一些雖有危險性卻具體可行的賭注，例如跳海、高空彈跳等，「那種無法兌現的（賭注），是沒有意義啦！」

媒體追問，王世堅被譽為政壇上「逢賭必輸」的「扶龍王」，會不會因此賭輸？王世堅直言，「沒有欸！我4年前賭贏啊！」若賭注是「自虐」時，都會很靈驗，包括2012年賭「蔡英文輸就高空彈跳」，結果蔡英文不幸輸掉，所以在蔡英文2020年要選總統連任時倒過來，改成「蔡英文贏了我就跳海」，「結果很靈驗，我又自虐，蔡英文贏了」。

至於這次會不會賭「民進黨主席賴清德贏了就跳海」？但王世堅僅說，賴清德的勝利不需要他在此多說明、敲邊鼓，「我2次跳海經驗、1次高空彈跳，深深讓我感觸到生命可貴。」

不過，王世堅仍喊話柯文哲「好膽麥走」、「要賭就來」，是他要叫柯文哲不要跑，賭些技術上可做到的事，雖然有危險、挑戰性，但只要勇敢就能克服。

▲▼民眾黨主席柯文哲今日(5/8)正式領表登記，將代表台灣民眾黨參加第16任中華民國總統選舉。（圖／記者湯興漢攝）

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