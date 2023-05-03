藍白合衝擊2024大選？　綠委點一關鍵：柯文哲不會接受

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，目前各家民調都顯示民進黨主席賴清德支持度遙遙領先，有藍營民代疾呼「藍白合」、與前台北市長柯文哲合作，以爭取一線生機。對此，民進黨立委賴瑞隆3日表示，柯文哲民調從未領先過，他目的就是帶領民眾黨成為國會關鍵少數，聰明如柯文哲當然不會藍白合，因為藍白合就是被國民黨吃掉。

賴瑞隆表示，柯文哲民調始終維持在20％、從來沒有領先過，他也清楚自己勝選機會不大，但柯文哲期待成為國會關鍵少數、帶領民眾黨取得較多席次，成為兩黨不過半時的關鍵少數，柯文哲策略非常清楚，當然不會輕易被國民黨併掉，這是延續柯文哲跟民眾黨政治能量的重要思考。

賴瑞隆指出，柯文哲當然不會接受藍白合，因為藍白合就是國民黨把民眾黨吃掉，聰明如柯文哲不會接受這樣的狀況，他必然會全力爭取民眾的支持，在國會取得關鍵席次，萬一國民黨候選人侯友宜、郭台銘有狀況時，柯文哲也有機會往上衝，成為有競爭力的對象，相信他會審慎處理。

賴瑞隆直言，民進黨部分必須謹慎小心，不管是兩黨、三黨間的競爭，變數都非常多，甚至有一些境外的勢力會介入，民進黨必須謹慎面對2024大選，全力爭取人民支持、為台灣民主自由奮戰。