快訊／「國民黨5月總統候選人會出爐」　朱立倫：最強名單沒有我

▲朱立倫出席國民黨中常會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘與新北市長侯友宜誰將代表國民黨參選2024總統備受各界關注，基層焦慮放話聲不斷，挺侯、挺郭派各自交戰，國民黨黨主席朱立倫今（3）日出席中常會時正色表示，國民黨最強總統候選人這個月就會出爐，「提名過程一定堅定無私無我，秉持黨務工作，任勞任怨、任罵任辱，惡意的重傷，無的放矢，汙辱性攻擊對黨中央對我個人，都不改變無私無我的態度，我兩年前選黨主席時就宣示，最強名單絕對沒有我！」

2024總統大選逼近，藍營「郭侯之爭」進入最高潮，鴻海集團創辦人郭台銘選情告急，為了拉攏韓粉，昨日為四年前扯後腿一事道歉韓國瑜，韓也在臉書響應，盼「奮鬥團結，記取教訓，下架貪腐集團」；與此同時，則傳出國民黨高層已內定總統人選將徵召新北市長侯友宜。

朱立倫於常會時直言，面對年底選舉，一階段一階段提名立委候選人，而更重要的總統選舉，國民黨這個月就會提出最強候選人，「我必須要說，提名過程，我堅定無私無我，秉持黨務工作，任勞任怨，為了下一代幸福，一定堅持這樣立場，不改變，惡意的重傷，無的放矢，汙辱性攻擊對黨中央對我個人，都不改變無私無我的態度，我兩年前就宣示，最強名單絕對沒有我，我講多少次？」

朱立倫進一步指出，2024是關鍵抉擇，唯有團結才有勝選希望，每一位都是團結助力，別造成對立根源，大家都要放下自我，小我小一點，大我大一點，「不要求大家跟我一樣無私無我，但希望能真正團結奮鬥並肩作戰，這是我衷心的期待，也是堅定立場跟態度，下周還有立委提名，對於提名同志表達恭喜，但對很多艱困選區，許多藍軍心勇士才是最值得肯定的！」