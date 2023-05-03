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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘喊蓋發電廠藍首長未表態　綠：全員逃避中

▲▼「郭台銘有話對你說」台北場。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘日前才為「半屏山設核電站」言論道歉，後再拋「是不是每個縣市都去找安全的核融合電廠？」引發輿論譁然。民進黨發言人張志豪3日批評，國民黨首長全躲避不談；身兼黨發言人的立委林楚茵也說，國民黨執政縣市首長們「全員逃避中」，請新北市長侯友宜不要忘了，高達76.9萬新北市民對「重啟核四」投下不同意票。

張志豪今天上午表示，郭台銘「一縣市一小型核電廠」核能主張離譜，請國民黨縣市長立即表態，包括侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑、宜蘭縣長林姿妙等縣市長，是否認同郭台銘的主張？

不過，截至目前為止，並未有國民黨籍執政縣市首長正面回應該提問。張志豪稍早透過臉書質疑，郭台銘提各縣市核電廠，國民黨首長全躲避不談，所以大家想知道，侯友宜的態度到底是什麼？支持核電？支持重啓核四？說清楚講明白。

林楚茵表示，「票投國民黨，家家變核廢場」，郭台銘真不愧是「大話郭」，講完高雄半屏山蓋小型核能電廠後，就丟出「一縣市一核電」荒唐政策，她要提醒這些言論跟主張就是赤裸裸的反民主，2021年四大公投期間，人民用52.84％、426萬票告訴政府「反對重啟核四」，郭台銘是忘記了，還是害怕想起來？

林楚茵諷刺，更好笑的是，國民黨執政縣市首長們「全員逃避中」，面對媒體們的相關提問，不是拒答就是顧左右而言他，為什麼不敢回應郭台銘「一縣市一核電」的政策？還是根本就默認了？尤其核四的所在地新北市，侯友宜的態度跟立場每次都只把責任推給中央，但侯友宜不要忘了，新北市在重啟核四公投案，不同意票可是高達74萬9776票，建議國民黨乾脆就大剌剌承認：「一縣市一核電」就是你們2024的選舉主軸，不然就是「用大話騙票」，這行為跟詐騙集團有何不同？

民進黨立委吳思瑤則表示，郭台銘衝過頭，侯友宜沒齣頭，過與不及，皆有失之，郭台銘拋出的主張竟是「半屏山蓋核電廠」、「市長不必議會監督」，太過驚悚嚇壞大家，霸氣總裁也只好認栽道歉，距離郭台銘30天準備期限還有一半時間，不禁讓人為他的後續出手，捏冷汗也挫在等。

吳思瑤比喻，郭台銘端上桌的是大魚大肉，又拚命加辣加酸，料理過度，以為「重鹹」就是好菜；反觀侯友宜套餐則是無料、無色、無味，端不出名堂讓人品味，還想問鼎挑戰米其林大廚，郭台銘「亂出招」、侯友宜「沒半招」，郭台銘「說大話」、侯友宜「講空話」，郭台銘「衝過頭」、侯友宜「沒齣頭」，郭台銘的主張很可議，侯友宜的沒有主張很可惡。

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