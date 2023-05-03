國民黨提名12位立委名單曝光　徵召李明璇、陳以信戰高雄、台南

▲國民黨第3波提名立委名單曝光，徵召李明璇、陳以信戰高雄和台南。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為力拼2024國會過半，國民黨中常會今（3）日通過提名立委陳以信、黨中央發言人李明璇等12名立委參選人。當中陳以信、李明璇勇於挑戰艱困選區，因而獲得黨主席朱立倫盛讚，朱表示， 這兩位今天徵召的同志都是「小我比較小，大我比較大」，大家必須要佩服他們的勇氣跟決心，這些勇於國民黨拼戰的藍軍新勇士、新戰士，是最值得大家肯定的。

國民黨中常會今天通過提名12位立委候選人。首先是第二階段提名選區的10名立委參選人，因選區僅有1人登記獲得提名，包括新北市第5選區洪佳君、新北市第6選區林國春、新北市第7選區葉元之、新北市第10選區林金結、桃園市第2選區涂權吉、新竹縣第1選區徐欣瑩、新竹市鄭正鈐、台中市第4選區廖偉翔、南投第2選區游灝、高雄第2選區曹桓榮。

除此之外，中常會也針對2個艱困選區通過徵召，分別是台南第6選區陳以信，以及高雄第8選區李明璇。由於這2個選區都是綠大於藍的艱困選區，黨主席朱立倫對此特別表示，這些勇於國民黨拼戰的藍軍新勇士、新戰士，是最值得大家肯定的。

朱立倫說，李明璇是國民黨的發言人，她本來可以在她的婆家板橋參戰，但她告訴朱立倫與秘書長黃健庭，她願意選擇最辛苦的高雄小港、前鎮、旗津這個選區。朱立倫也說，同樣的陳以信他也可以去搶、去爭很多所謂藍軍優勢選區，但他決定回到台南參選最辛苦的選區。

朱立倫盛讚，這兩位今天徵召的同志都是「小我比較小，大我比較大」，大家必須要佩服他們的勇氣跟決心，接下來國民黨也有很多地方，需要藍軍新勇士、新戰士，他們為了國民黨勝選願意全力的搭配，大家要給他們鼓勵跟加油。