藍白配？柯文哲：沒有人來找我　幫郭董緩頰「太前衛大家跟不上」

▲民眾黨主席柯文哲赴南投松柏嶺體驗製茶、與青農座談交流，並為粉絲簽書留念。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據《聯合報》最新民調，2024年總統大選只要是藍綠對決，國民黨無論由新北市長侯友宜或鴻海集團創辦人郭台銘出征，都能擊敗民進黨主席暨副總統賴清德，使得「藍白（民眾黨）合」議題又成為焦點；但柯文哲今天透露，國民黨從未找他談過合作，「藍白合」的說法似流於政治分贓，他也否認與郭台銘有搭檔參選的可能。

柯文哲今天上午赴南投名間鄉松柏嶺，親自體驗製茶過程，並與在地青農相見歡、座談交流，並接受媒體聯訪，對藍白合議題做出回應。

柯文哲表示，到目前為止都沒人找他談過藍白合、沒有正面的發展，講得好像一副權力分贓；他也暗酸藍營，做事要有理念，現在每天都喊「下架民進黨」，「可是換國民黨上來有甚麼好處？」他認為台灣口號太多了，但都不會讓人民感動，反覺得政治人物都在分贓、亂搞。

現正極力爭取國民黨總統大選提名的郭台銘，2日再度拋出「每縣市蓋核電廠」的倡議；柯文哲對此回應，不能說郭台銘講錯，而是「站在群眾前面2步」，太前衛的作法大家追不上。

柯文哲舉例，如核子潛水艇、核子航空母艦的反應爐並不是一般想像中的那麼巨大，正所謂SMR（Small Modular Reactors, 小型模組化反應爐），但造價昂貴特殊，不見得能普及化；隨著科技進步，世人對核子反應爐的概念會改變，「只是還沒出現、還沒明顯商業化，你就講出來而被批評」，大家沒看到就不會相信。

柯文哲認為務實論之，SMR核電是一個發展的方向，國家必須密切關注，也批評民進黨不該關掉核一、核二廠，應該先保留，再看看未來兩三年SMR的發展狀況，現在直接關掉、SMR又不知道何時能實現，再生能源發展速度又追不上，在2025達成非核家園就很困難，「難道真的要用愛發電嗎？」

媒體追問是否有「柯郭配」的可能性，柯文哲笑稱，郭台銘之前表示要全力爭取國民黨提名，若未獲提名也願意幫助侯友宜，「我聽來聽去，好像跟我一點關係都沒有。」隨即轉身離去結束聯訪，間接否認2人有合作的空間。

