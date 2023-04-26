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新北八里療養院科員繆權德　榮獲衛福部優良行政人員獎

▲新北八里療養院科員繆權德 榮獲衛福部優良行政人員獎。（圖／記者戴上容翻攝）

▲八里療養院科員繆權德（左）獲優良獎，專員許禎芮（右）獲閃亮新人獎。（圖／記者戴上容翻攝，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

為感謝所有部立醫院行政人員，積極守護全國民眾健康並卓著貢獻，以及肯定其盡責認真、無私付出的精神，衛生福利部特別舉辦「衛生福利部醫院第一屆優良暨資深典範行政人員」頒獎典禮，於今（26日）上午表揚獲獎的醫院行政人員。附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，特別感佩這群克盡職責的行政人員們，總是堅守崗位的精神。

活動現場共頒發「資深典範奬」、「優良奬」、及「閃亮新人奬」三項。附屬醫療及社會福利機構管理會（下稱醫福會）執行長林慶豐表示，本次獲獎人員主要是從衛生福利部所屬27家醫院計4764名行政人員中，遴選出62位優良或資深足堪為典範者，錄取率為1.3%；而這62位獲獎者中，共有15位已有超過20年的服務年資，其中4位更是超過30年。行政人員們除在各自職責上發揮長才外，同時也在服務醫院中，支持配合各項醫療行政工作，成為最優質且不可或缺的團隊成員角色。

▲新北八里療養院科員繆權德 榮獲衛福部優良行政人員獎。（圖／記者戴上容翻攝）

▲八里療養院副院長廖定烈、醫福會執行長林慶豐、八里療養專員許禎芮（由左至右）。

榮獲「優良獎」的八里療養院繆權德科員，任職期間細心察覺本院「未達重大採購案件」程序仍不足之處並加以完善；辦理完竣全國精神醫療網暨社區精神復健機構年終檢討會住宿及活動場地採購案，讓全國精神復健機構得以順利舉辦年終檢討會，相互交換心得與建議，以提升服務品質；順利完成住院病人飲食盒餐外購服務及住院病人餐食外購服務等之巨額採購案，使本院住院病人之飲食得以接續，不致中斷。

榮獲「閃亮新人獎」的八里療養院許禎芮專員，擔任活動企劃邀請各單位設攤響應回饋身心障礙者，並透過活動設計讓民眾體驗康復之路的過程，加深對精神障礙疾病的認識；協助院內參與各項競賽之行政流程，並盡全力輔助參賽團隊，屢獲佳績；積極協助院內媒體行銷，推廣院內各項醫療服務，宣導精神相關之衛教資訊供民眾知悉，致力於提升社會大眾對精神疾病的認識。

衛福部醫福會林慶豐執行長特別感佩這群每日孜孜不倦、克盡職責的行政人員們，總是堅守崗位，並秉持堅持、負責、深耕、努力、創新的精神，為提供更好的行政支援、支持守護前線醫療量能而努力。也期許各院的行政人員，在為國人提供更好服務的同時，也能多多照顧一下自己，讓照護者與被照護者都能享有健康、幸福的生活。

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