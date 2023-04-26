三鶯線媽祖田站啟動招商　新北打造2.1萬坪河岸景觀宅

▲捷運三鶯線媽祖田站捷運開發案招商說明會。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北捷運局今（26日）舉辦捷運三鶯線媽祖田站捷運開發案招商說明會，說明基地及招商條件，預估投資總金額約46億元，可興建約2萬1400坪捷運共構大樓，基地產權單純皆為公有土地，鄰河濱公園及水岸自行車道，附近亦有頂埔雙語國小及土城國中，可吸引周邊就業客群或提供在地居民換屋需求，打造優質的生活環境。

新北捷運局代理副局長鄭智銘表示，媽祖田站位於土城中央路上，基地面積約2,980坪，預估可興建地上25層、地下3層，總樓地板面積約2萬1400坪之捷運共構大樓，低樓層1至3樓規劃零售商業進駐，並設置公共托育中心、社區培力育成中心、心理衛生中心及住宿型身心障礙福利機構等公益設施，4至25樓則可作為住宅使用，將於2023年6月公告徵求投資人，預計今年底進行綜合評選出最優申請人，簽約成為投資人後，辦理開發。

▲三鶯線媽祖田站開發模擬圖。

鄭智銘進一步說明，本案基地位於土城區主要幹道上，可快速通往土城市區及三峽市區，未來搭乘三鶯線僅1站即可轉乘板南線頂埔站，周邊區域與頂埔高科技園區、土城工業區僅車程5分鐘，為本市重要的產業發展廊帶。且周邊交通緊鄰國道3號土城交流道與台65線快速道路，交通便捷，可快速抵達北北桃都會生活圈。

捷運三鶯線通車後，將串聯雙北及桃園都會生活圈，透過場站開發，吸納北北桃都會生活區就業及居住人口。新北捷運局將以捷運場站為起點，循「點-線-面」的開發層次，串接各站「點」帶動沿「線」發展，再促成大型開發區的「面」，逐漸形塑新北市成為TOD城市，引領軌道經濟，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

▲三鶯線媽祖田站開發基地現況圖。