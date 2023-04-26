赴星國遭批「突擊」議員問還會出訪？　侯友宜：讓新北被看見都會努力

▲侯友宜赴新北議會進行施政報告。（圖／記者許靖騏攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市長侯友宜今（26）日赴新北議會備詢，民進黨市議員廖宜琨表示，這次新加坡之行讓外界都很錯愕，根本是突擊行動，未來若有機會去其他國家出訪會不會提早講？侯友宜則笑回，只要有機會讓新北市、讓台灣被看見，都會努力建立國家城市外交，「如果可以提早講，我一定提早跟你講」。

新北市議會開議，民進黨市議員質詢時均圍繞侯是否將被徵召。議員鄭宇恩先表示，昨日亦會發生了件非常荒唐的事情，到底是經過誰的同意，讓國民黨團要這樣非得要變更議程，到底是誰打的電話？侯回「不是我啊！」鄭再說，現在外界都說5月17日國民黨將徵召他選總統，這個會期侯是否會落跑？侯則說，「我會關心新北市的大小事」。

市議員周雅玲指出，悲哀的新北市民現在他們了解，未來的三年多他們沒有市長了，因為市長要落跑去耍猴戲了，人要往高處走大家都尊重，但是侯友宜現在似乎還未對新北市民有任何交代，為什麼要曖曖昧昧，為什麼不坦然說要去選總統？侯友宜說，「為國家做更多事是我該做的事」。

市議員廖宜琨也說，他現在非常擔心未來的市政，因為侯現在要去選總統了， 根本無心在市政。現在還到新加坡出訪，到底是去幹嘛的？侯友宜回，城市外交本來就對新北市好，「難道我走出去不對嗎？」。

廖宜琨再說，這次新加坡之行讓外界都很錯愕，根本是突擊行動，未來若有機會去其他國家出訪會不會提早講？侯回，沒有突擊行動，因為要尊重新加坡安排，但只要有機會讓新北市、讓台灣被看見，都會建立國家城市外交，「如果可以提早講，我一定提早跟你講」。

