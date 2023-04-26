無障礙環境、建照與雜項執照考核　新北獲中央雙特優殊榮

▲工務局長祝惠美（左2）及副局長郭俊傑（右2）率領團隊同仁，將優異成果獻給市長侯友宜（中）。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府參加內政部營建署舉辦「111年度建造執照與雜項執照考核」及「111年度建築物無障礙生活環境業務督導考評」，再度榮獲特優雙料佳績，在推動無障礙生活環境改善方面更是連續9年奪得全國冠軍，今（26日）在市政會議將優異成果獻給市府，共同分享榮耀。

新北市工務局表示，市府近年來積極改善建造執照處理流程，以簡政便民為原則，申請程序可於系統網站即時查詢案件審核進度，執照審查則改為無紙化系統作業，並訂定相關作業規定加強執照核發速度和品質，獲得外界好評，因此被內政部營建署評選為「111年度建造執照與雜項執照考核」都會型甲組特優。

▲新北市政府在無障礙考核執行成果方面，考評成績已連續9年奪得全國冠軍。

無障礙考核執行成果方面，新北市政府已連續12年得到營建署考核「特優」佳績，其中有9年更是「特優中的特優」，贏得全國之冠。藉由積極輔導轄內各類既有公共建築物，透過勘檢無障礙設施、改善計畫及竣工報告審查逐步建構無障礙環境，依照分類分期分區執行計畫逐年實施推行。

每年度改善完成200至250案，截至去年底已完成5799處場所，迄今仍持續推動中；工務局至對於場所變更經營或停、歇業變動情形，持續橫向聯繫相關主管機關，針對各類組符合既有公共建築物應檢討改善的場所進行滾動式清查。

工務局長祝惠美強調，今後仍將持續推動無障礙生活環境改善，從新建建築、騎樓整平至既有公共建築，串連城市的無障礙空間，不僅提供行動不便者使用，也能符合高齡化社會及不同族群的需求。