打造2030新北農業健康式　侯友宜：永續農業接軌國際

▲新北市政府農業局26日於市政會議上，以永續城市農業共好為主軸。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市長侯友宜今（26日）主持市政會議，農業局以「永續城市 農業共好」為題進行專題報告。侯友宜表示，市府結合國際公衛理念「全健康（One health）」推動多項永續農業計畫，包括山海造林、生態環境復育、地方創生、「嗨漁港」計畫及全齡特色共融公園等，期待新北市持續透過跨界合作與國際接軌，打造2030全方位永續農業健康市。

▲新北市繼2022年推動全國首創「新北山海造林計畫」後，今年更應用無人機撒播種子造林。

侯友宜表示，農業局近年致力於推動「嗨漁港」計畫，依照漁港特性、漁民需求及周邊景點，從使用者需求出發改善漁港設施，同時塑造地方主題特色，市府透過智能化、特色化、生態復育、運動休閒、觀光等方式翻轉14處漁港，期待2026年全面翻轉全市28處漁港。

此外，市府也持續推動公園全齡、特色及共融遊戲場改善，侯友宜說，新北市目前已打造179座全齡特色共融公園，為全國第一，並預計於2030年打造250座；關於農業創生推動，侯友宜期許2030年建構20條產業鏈，並與地方產業、青農緊密合作建構共創模式，藉由青年回鄉在延續產業傳統，同時注入更多創新價值，市府也應積極媒合企業與地方，創造更多產業鏈。