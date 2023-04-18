16歲少年接弟妹「按錯門鈴」　被84歲男屋主近距離連開2槍爆頭

▲少年因為敲錯門，竟然被開槍。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國密蘇里州16歲少年亞爾(Ralph Yarl)去朋友家接弟妹時不小心搞錯地址，按了門鈴後竟然被84歲男屋主萊斯特(Andrew D. Lester)近距離連開2槍，其中1槍還直接射在頭部，誇張事件引發民眾上街抗議。

堪薩斯城(Kansas city)警方表示，16歲的亞爾原定13日晚間10時30分左右，到115th Terrace這個地址接弟妹，然而他卻搞錯地方來到115th Street處，結果在門口被男屋主萊斯特開槍。

亞爾中槍後曾試圖向附近住戶求救，但是卻都沒有被理會，直到第三戶才終於有人幫忙將流血的他送醫，頭部與手臂中彈的他，送醫後奇蹟保住一命，已於16日出院，目前在家休養中。

▲少年在樂團擔任單簧管演奏。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

黑人少年只因為按錯門鈴就遭白人屋主開槍，誇張事件引發民眾上街發起大規模抗議，網路上也有許多批評聲浪，警方18日依一級襲擊罪與武裝犯罪等罪名，對萊斯特進行起訴，並將保釋金定為美元20萬元（約台幣610萬元），不過當晚並沒有立即將他逮捕。

檢察官湯普森(Zachary Thompson)表示，「我可以直接告訴你們，這個案件絕對涉及種族歧視」，由於萊斯特被指控的都是重罪，若是罪成將有可能面臨10年至30年刑期或終身監禁。