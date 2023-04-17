遊樂設施「高空瘋狂旋轉」突然解體　男瞬間墜崖20秒驚險片瘋傳





▲遊樂設施瞬間解體，導致男乘客墜崖。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

祕魯阿雅庫喬市(Ayacucho)一名男子在懸崖旁搭乘危險遊樂設施，設施旋轉一半時突然鬆脫、從懸崖上墜落，嚇得目睹民眾發出尖叫聲，約20秒影片在網路上瘋傳，警方後來順利找到墜崖男子，將人緊急送醫。

事件本月初發生在祕魯觀光景點卡布拉帕塔(Cabrapata)觀景台上，影片中可看到，一名男子在懸崖旁搭乘遊樂設施，被安全帶綁在座位上後，一旁工作人員徒手轉動設施，讓他在空中不斷旋轉，嚇得他興奮發出尖叫聲。

@AYACUCHO Pudo ser fatal, Usuario cae al barranco cuando era impulsado en juego extremo en el mirador de Cabrapata en el sector de Huascahura- Huamanga- Ayacucho pic.twitter.com/gurmjAWh6C — Soy Noticias (@SoyNoticias121) April 3, 2023

就在男子搭乘一半時，遊樂設施突然解體，導致他當場墜崖，興奮尖叫聲瞬間變成淒厲慘叫聲，把當時在一旁用手機拍攝影片的朋友也嚇了一大跳，場面十分混亂。

警方後來順利找到墜崖男子，雖然全身多處受傷，但幸運活了下來。當局目前已關閉危險遊樂設施，並且勒令該公司不得再繼續營業。