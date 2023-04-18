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馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

▲美國首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲美國首富馬斯克創立AI公司。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

近日OpenAI的推出與爆紅造成熱議，曾參與創辦OpenAI的馬斯克（Elon Musk）公開批評AI進程過快，可能危及社會，他又於17日在節目上表示，將會推出新的人工智慧，稱為「TruthGPT」，此舉明顯是衝著OpenAI的ChatGPT而來。

路透社報導，馬斯克接受《福斯新聞》（FOX News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問，節目於17日播出。當中他表示，「我將會創立一個我稱之為「TruthGPT」，或是一個最大化尋求真相，試著了解自然與宇宙的AI。」

馬斯克解釋，一個終極追尋了解自然與宇宙的AI，這樣的發展對人類而言是最安全的，因為一個關心如何了解宇宙的AI，不太可能消滅人類，畢竟人類是宇宙中有趣的一部份。

根據美國內華達州公司登記紀錄，馬斯克3月創辦了一間名為「X.AI」的公司，該公司將馬斯克登記為唯一董事，而在馬斯克的家族辦公室擔任要職的銀行家博查爾（Jared Birchall），則是「X.AI」的秘書。

馬斯克與其他人在2015年共同投資共10億美元創立OpenAI，但在2018年從董事會卸任。2019年，他在推特發文表示，當初離開OpenAI是因為必須專心經營特斯拉以及太空探索公司（SpaceX），同時也因為特斯拉當時正與OpenAI發生搶人的情況，加上他並不同意OpenAI團隊想做的某些事情，最終才促成他的離開。

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