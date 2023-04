天外突然飛來一顆輪胎　瞬間「衝破擋風玻璃」離奇擊斃21歲爸

▲男子被掉落輪胎砸中身亡。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州發生一起交通事故,21歲男子克萊頓(Clayton Vaugh)行駛在高速公路上時,天外突然飛來一顆輪胎,直接撞破擋風玻璃導致他重傷身亡,當時人坐在駕駛座上的女友則奇蹟生還,不幸事件宛如電影《絕命終結站》劇情。

21歲男子克萊頓11日晚間8時30分左右搭乘女友所開的車,行駛在休士頓高速公路Katy Freeway上時,一顆疑似從別輛貨車上掉落的輪胎,突然衝破他們的擋風玻璃,造成車輛失速打滑發生嚴重車禍。

Father of 4-month-old killed by bouncing tire on Katy Freeway, family says A trailer was going eastbound when it lost a tire that bounced across the freeway and hit a car. ~ #Texas https://t.co/g3JHdc4lkN