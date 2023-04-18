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美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢　等於邀請中國侵台

▲▼ 美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）認為，拜登政府承諾運往台灣的武器交付太慢，等同誘使中國武力侵台。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）16日在福斯新聞頻道「Sunday Morning Futures」節目中批評，拜登總統未能向美國盟友台灣盡速交付允諾的武器系統以遏制戰爭，等於是在邀請中國入侵台灣。他直言，「我看不出政府有任何威懾力。」白宮未立即對麥考爾的批評作出回應。

據「紐約郵報」報導，本月剛結束訪台的德州共和黨眾議員麥考爾在電視訪談中提到，「我希望政府能夠覺醒，開始交付這些武器（至台灣）。」他將台海兩岸局勢比喻作俄羅斯2022年入侵烏克蘭，以及二戰期間對納粹希特勒的姑息政策，並警告美國部分科技巨頭90%晶片仰賴台灣，若台灣被封鎖，中國將掌握供應，進而對美國造成損害。

▲▼美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）4月6至8日率團訪台。（圖／路透）

▲美國眾議院外委會主席麥考爾4月6至8日率團訪台，期間會見台灣總統蔡英文。（圖／路透）

麥考爾示警，屆時「我們將處於一個受創的世界，而中國將成為地球上最具主導性的經濟與軍事力量。」他說，在目前情況下，台灣將形同任憑中國宰制，若這個共產大國無法成功讓台灣選出一個「傀儡」總統，他擔心共軍最快將在明年封鎖、甚至入侵台灣。

麥考爾最近剛剛訪問了台灣與亞太多國，因為他不承認中國宣稱的對台主權而遭北京當局制裁。與此同時，中共軍機與船艦在台灣周邊實施軍演。談到台灣對中國威脅的準備時，麥考爾坦言台灣「還有很長的路要走」，需要美國允諾輸台的武器，過去5年美國已經批准項台灣出售近20多套武器系統，而其中監視偵察技術對台灣洞察預測中方舉動至關重要。

麥考爾也呼籲，美國應該與台灣建立更緊密的關係，「我們（在台海）沒有嚇阻力，就像烏克蘭的情況一樣。」他認為，中國國家主席習近平若無法讓他青睞的候選人當選台灣總統，可能會採取B計畫，也就是封鎖或軍事入侵，恐先切斷海底電纜，大規模癱瘓台灣網路，並在一個月內切斷糧食與水的供應，加以接管。

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