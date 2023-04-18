他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

▲男子在遺物中發現母親和岳父的情侶合照。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一名出生在單親家庭的男子，從小就由母親獨自帶大，母親也從來不提自己的父親是誰。這名男子在24歲時認識了一名女子，兩人相戀多年後決定結婚，沒想到在幾年後母親去世時翻看照片，男子才發現自己跟妻子可能是同父異母的兄妹。

根據《鏡報》報導，美國一名29歲男子在Reddit上發文表示，自己從小就是由身為醫生的母親獨自照顧長大，她也從未透露任何關於父親的訊息，「我的成長並不艱難，總體來說過得很好，然而我媽媽拒絕談論我爸爸，我只知道他是一個身材高大的混蛋。」

男子接著說，自己24歲時在咖啡廳遇見了一名19歲的女子，兩人在見面聊天多次後迅速墜入愛河，和對方的家人也都相處得非常融洽，最後在交往5年後於去年結婚。不過，在籌備婚禮期間，男子的母親罹患癌症住進醫院，所以婚禮當天母親只能透過視訊遠端參與，而母親也在婚禮結束後一個月去世。

▲男子驚覺自己和妻子可能是同父異母的兄妹。（圖／CFP）



男子說，母親去世後他開始整理遺物，結果就找到了母親大學時期的相簿，「我翻看一下，注意到一些東西，我媽媽經常跟一個男人在一起，而這個男人就是我妻子的父親。」他告訴妻子後，兩人決定去找岳父談談。

沒想到岳父看到照片後說，他大學時期和照片中的女子約會，結果自己不小心讓對方懷孕，當時他無法接受，所以就拋下女子離開。男子就告訴岳父，照片中的女子是自己的母親。

男子在貼文中表示，他和妻子克服了最初的恐慌後，決定要繼續在一起，但目前沒有生小孩的想法，「我們要努力在一起，再也不提這件事，現在我們還不打算要孩子，一切順其自然吧！」

不過有許多網友留言提議，兩人應該要去做DNA鑑定，因為照片也不一定能證明什麼，「你應該要和岳父做親子鑑定，他也許根本不是你父親。」但多數人也認為，這是一個非常悲慘的故事，但也由衷祝福兩人，「很高興你們決定繼續在一起，大多數人都沒有辦法。」