　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

▲▼照片,相簿,舊照片。（圖／CFP）

▲男子在遺物中發現母親和岳父的情侶合照。（示意圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名出生在單親家庭的男子，從小就由母親獨自帶大，母親也從來不提自己的父親是誰。這名男子在24歲時認識了一名女子，兩人相戀多年後決定結婚，沒想到在幾年後母親去世時翻看照片，男子才發現自己跟妻子可能是同父異母的兄妹。

根據《鏡報》報導，美國一名29歲男子在Reddit上發文表示，自己從小就是由身為醫生的母親獨自照顧長大，她也從未透露任何關於父親的訊息，「我的成長並不艱難，總體來說過得很好，然而我媽媽拒絕談論我爸爸，我只知道他是一個身材高大的混蛋。」

男子接著說，自己24歲時在咖啡廳遇見了一名19歲的女子，兩人在見面聊天多次後迅速墜入愛河，和對方的家人也都相處得非常融洽，最後在交往5年後於去年結婚。不過，在籌備婚禮期間，男子的母親罹患癌症住進醫院，所以婚禮當天母親只能透過視訊遠端參與，而母親也在婚禮結束後一個月去世。

▲▼夫妻,情侶,吵架,冷戰。（圖／CFP）

▲男子驚覺自己和妻子可能是同父異母的兄妹。（圖／CFP）

男子說，母親去世後他開始整理遺物，結果就找到了母親大學時期的相簿，「我翻看一下，注意到一些東西，我媽媽經常跟一個男人在一起，而這個男人就是我妻子的父親。」他告訴妻子後，兩人決定去找岳父談談。

沒想到岳父看到照片後說，他大學時期和照片中的女子約會，結果自己不小心讓對方懷孕，當時他無法接受，所以就拋下女子離開。男子就告訴岳父，照片中的女子是自己的母親。

男子在貼文中表示，他和妻子克服了最初的恐慌後，決定要繼續在一起，但目前沒有生小孩的想法，「我們要努力在一起，再也不提這件事，現在我們還不打算要孩子，一切順其自然吧！」

不過有許多網友留言提議，兩人應該要去做DNA鑑定，因為照片也不一定能證明什麼，「你應該要和岳父做親子鑑定，他也許根本不是你父親。」但多數人也認為，這是一個非常悲慘的故事，但也由衷祝福兩人，「很高興你們決定繼續在一起，大多數人都沒有辦法。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／中共今「重大軍事活動」　國防部曝狀況
快訊／遭國民黨「仙人跳」？　郭台銘正面回應了
快訊／郭柯配有機會？　郭台銘：會找他好好聊聊
快訊／侯郭配、郭侯配？　郭台銘妙回「2個信心」
快訊／郭台銘拼2024總統　喊「我心中有人民」：請投我一票
賭王最美女兒今出嫁！家人集體缺席　超狂伴手禮曝光
再幾年就退休…外交官家屬落淚：去巴西8個月人就沒了
LIVE／郭台銘唱國歌、讀國父遺囑　直擊記者會現場
郭台銘霸氣記者會！　特別安排「唱國歌、讀國父遺囑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

襲岸田動機？男嫌爆「想選議員被擋」　精神受創申請國賠

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢　等於邀請中國侵台

人妻暈船「高富帥」2關鍵驚覺被騙　回歸家庭老公也跑了

市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

美軍證實擊斃IS領導人！　直升機閃電突襲敘北

三星擬用Bing取代Google！　Alphabet股價一度重挫4％

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

蘇丹內亂第3天　聯合國：造成近200死1800傷

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

貓皇吃肉泥卻舔到爸手指　牠轉身突罵髒話「塞X娘」

劉青雲、鄭秀文「金像獎奪帝后」！　入圍10次首封后...笑唱：等得花兒也謝了

權威名醫顧芳瑜涉詐保　雙手上銬遭警方帶走！

小女童池邊餵食「超肥大錦鯉」　影片瘋傳震撼眾人：這是什麼豬

李多慧下次來台時間曝　粉絲嗨炸瘋搶門票完售

襲岸田動機？男嫌爆「想選議員被擋」　精神受創申請國賠

他整理母親遺物「驚見1合照」嚇傻！　岳父認了：當年無法接受

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢　等於邀請中國侵台

人妻暈船「高富帥」2關鍵驚覺被騙　回歸家庭老公也跑了

市價133億元古柯鹼漂海面！　義大利查獲史上最大毒品走私案

美軍證實擊斃IS領導人！　直升機閃電突襲敘北

三星擬用Bing取代Google！　Alphabet股價一度重挫4％

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

蘇丹內亂第3天　聯合國：造成近200死1800傷

美國務院高官：G7同意對抗中國在台海任何脅迫行動

台南20外籍人士婚宴會館前混戰「拳腳齊飛打成一團」　4人受傷

快訊／訪星避500萬搓湯圓風頭？　侯友宜自清：沒逃避「某件事」

襲岸田動機？男嫌爆「想選議員被擋」　精神受創申請國賠

新生兒辦戶口被註記「文盲或半文盲」　派出所回應：系統自動生成

兆豐金股價創今年新高　分析師：金融股強勢回歸

小二兒造句「爸爸像大猩猩」　她曬證據照全笑翻：有圖有真相

中共黃海今上午軍演3小時　國防部：時間短、區域小、內部操演

6／16開幕！「東京哈利波特影城」亮點搶先看　能搭霍格華茲特快車

大直NOKE忠泰亮點搶看！義大利香氛CULTI首店、隈研吾操刀餐廳絕美曝光

恩比德得分超車張伯倫！七六人2比0　美媒：籃網玩完了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

國際熱門新聞

入獄關3個月！35歲男被蟲子「活活啃死」

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

南韓去年爆買「LV、香奈兒」破900億銷售額

遊樂設施高空旋轉突然解體　男瞬間墜崖

女潑水節雨衣遭撕扯　私密處被圍攻

台灣購400枚陸基魚叉飛彈　抵禦中國入侵

新冠變種Arcturus擴散29國　印度日增萬例重推口罩令

美國新研究證實：做好可多活8.9年

G7外長關切台海安全　中國外交部回應了

三星擬Bing取代Google　Alphabet股價應聲重挫4％

美軍證實：擊斃IS領導人

即／馬斯克史上最大火箭發射任務　宣告暫停

斯洛伐克米格機援烏　俄反普丁人士遭判25年

更多熱門

相關新聞

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢

美眾院外委會主席：對台軍售交付太慢

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）16日在福斯新聞頻道「Sunday Morning Futures」節目中批評，拜登總統未能向美國盟友台灣盡速交付允諾的武器系統以遏制戰爭，等於是在邀請中國入侵台灣。他直言，「我看不出政府有任何威懾力。」白宮未立即對麥考爾的批評作出回應。

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

馬斯克挑戰OpenAI！　宣布推出「TruthGPT」

紐約檢調逮捕2華裔男　涉嫌運作中國海外警察局

紐約檢調逮捕2華裔男　涉嫌運作中國海外警察局

美軍突襲敘利亞　遭鎖定IS領導人恐已斃命

美軍突襲敘利亞　遭鎖定IS領導人恐已斃命

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

Apple Card推出「年利率4.15%」存款帳戶

關鍵字：

遺物照片北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

船員才下船　急衝極樂淫窟點23歲「棉花糖妹」交易

好市多神級玩具大降價！家長搶翻

牛仔褲已退流行？網：韓國歐巴都「這樣穿」

女星一轉身「巨胸狂冒青筋」！

必比登牛肉湯送錯　老闆娘摔錢：我收不起

她公審阿伯狂看短裙女　全場逆風

雷雨彈來襲全台變天　3天降雨出爐

直擊175cm名模女星拍戲「當街跨坐」

賀軍翔妹結婚了！兄妹高顏值合照

鏡頭還在拍！24歲正妹上真人秀「蓋被遭性侵」

AV女優絲襪對決！Joeman被新有菜強抱掀暴動

小S招牌短髮突消失！「變溫柔長髮」　網驚呼：好像林志玲

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

全台防劇烈天氣！　雨最大時間曝

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻

BLACKPINK再登科切拉！　Jennie、Lisa飆髒話嗨翻
爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

爸假裝教訓兒「借位打手」　米格魯著急阻止保護幼弟

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

最強春雨！全台連下2天　19、20雨最大防雷擊強風

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

納豆羞喊依依：親愛的老婆❤️　她笑回「我老公是柯震東XD」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

陸馬戲團2獅子突出籠外　觀眾驚嚇逃竄「跑到掉鞋」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面