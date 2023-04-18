紐約檢調逮捕2華裔男　涉嫌運作中國海外警察局

▲2名中國人密謀在紐約運作海外「秘密警察局」。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約17日綜合外電報導

美國檢方今天在紐約市逮捕兩名男子，他們涉嫌於曼哈頓（Manhattan）唐人街地區運作一間中國「秘密警察局」。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，61歲的盧建旺（Lu Jianwang，音譯）和59歲的陳金平（Chen Jinping，音譯）都是紐約市居民，他們面臨密謀充當中國代理人和妨礙司法的指控。

預計今天稍晚他們會在布魯克林（Brooklyn）的聯邦法院出庭。

中國當局曾否認運作海外警察局，還宣稱那些都是為海外國民服務的中心。

美國司法部今天表示，被逮捕的兩人代表中國公安部，共同在美國設立了第一個海外警察局。

司法部指出，涉案人得知美國聯邦調查局（FBI）對海外警察局展開調查後，這間海外警察局便於2022年秋天關閉。

布魯克林區檢察官皮斯（Breon Peace）說道：「這次起訴揭露了中國政府在紐約市中心設立一間秘密警察局，公然侵犯我們國家的主權。」

美聯社報導，美國司法當局官員還宣布控訴30多名中國公安部人員，指控他們創設和使用假的社群媒體帳號來鎖定及騷擾在美國的異議人士。