新北打造自行車友善城市　侯友宜：再增40公里自行車道

▲會見世界自行車發起人Leszek Sibilski，推廣新北市自行車友善騎乘環境。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應永續發展的全球趨勢，新北市政府致力推動綠能運具，市長侯友宜13日會晤世界自行車日發起人Leszek Sibilski，分享新北市綠能交通成果和目標，並允諾持續布建自行車道，期許新北市朝低碳國際城市的目標邁進。侯友宜表示，新北市預計2030年達成再增40公里自行車道的目標，盼打造新北市成為綠色永續、低碳環保的自行車友善城市。

▲侯友宜分享新北市推動自行車環境及綠能交通成果。

世界自行車日發起人Leszek Sibilski親自體驗騎乘新月橋河濱自行車道，並肯定新北市對推動綠能運具及友善自行車環境的努力。侯友宜表示，新北市積極推動綠能運具及自行車友善騎乘環境，目前已完成681.38公里自行車道、1760座公共自行車站（含YouBike1.0+2.0系統），累計騎乘人次已達2.1億人，位居全國首位。

侯友宜說，在氣候變遷的挑戰下，如何讓全球永續發展已成為每個城市的重要課題。新北市不僅於2020年率全國之先成為第一個簽署氣候緊急宣言的直轄市，將2030年減碳排放量目標訂為30%，更是最早公布《新北市地方自願檢視報告》（Voluntary Local Review,簡稱VLR）的臺灣城市，未來仍會藉由增建自行車道及大眾運輸系統、推廣公共運輸及運具電動化，建構綠色友善交通，逐步實踐2050年淨零碳目標。

▲新北市致力推動多元化綠能環境，擁有四通八達的自行車道系統。