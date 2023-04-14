安坑輕軌閱讀小旅行　新北青少年圖書館借5本書免費參加

▲青少年圖書館「安坑輕軌站站有故事」系列活動起跑。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

隨著安坑輕軌通車，為了讓更多人能認識新店安坑，新北市青少年圖書館特別從4月22日起至9月，推出「安坑輕軌站站有故事」系列活動，帶大家透過專業導覽的輕軌閱讀小旅行，同時搭配「在地達人」講座與「社區共學坊」，閱讀新店地景，認識安坑的在地故事與人文風情，只要借5本書便可以免費報名參加。

新北市立圖書館王錦華館長表示，安坑地區位於新店溪左岸，隱藏豐富的人文史蹟與在地故事，配合安坑輕軌通車，為了加深在地居民的地方情感，更希望外地民眾也能來體驗安坑的美好，青少年圖書館特別推出「安坑輕軌站站有故事」活動，透過在地閱讀小旅行、達人分享、以及社區共學等，帶大家搭捷運，用雙腳閱讀安坑。

王錦華說，安坑輕軌每一站都有屬於自己的風采與故事，「安坑輕軌站站有故事」活動，針對全線各停靠站點的人文與地景特色，從4月22日開始，規劃了8條不同主題的輕軌閱讀小旅行，同時搭配「在地達人」講座，帶大家認識你所不知道的安坑。

另外，5月6日「暗坑通谷話新店山與水」，將帶大家認識新店的山系與水系，上一堂課本沒教的地理課；6月3日「暗坑公館崙小土地公廟」則將介紹新店的信仰與廟宇建築；5-6月的「社區共學坊」，則透過紙藝DIY、雙語繪本共讀、運動防身、律動舞蹈等不同主題的活動，帶兒童及青少年學子進行跨領域閱讀，從不同角度認識安坑。

新北市青少年圖書館「安坑輕軌站站有故事」系列活動，首場在地小旅行4月22日「穿過尖山的永豐圳」，將帶大家走訪挖仔老街、永豐圳清代老圳道、高車張家古厝、尖山福德宮、以及尖山墓葬區等，只要借5本書便可以免費報名參加，歡迎大家一起來搭輕軌漫遊安坑，走踏最迷人的巷弄風景！詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2212-8905。