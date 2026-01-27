雲嘉南空氣警報升級　洗街抑塵嚴防空污惡化

▲ 東北季風來襲 雲嘉南空品亮紅燈，外出建議佩戴口罩 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

今（27）日受東北季風增強影響，東北風挾帶境外污染物移入，中南部地區位於下風處，污染物易累積，嘉義縣空氣品質達中級（紅色）預警等級，雲嘉南地區整體空氣品質較不佳。嘉義縣政府已經啟動空污防制指揮中心，整合各單位共同減污降排，力求將污染影響降至最低。

嘉義縣環保局啟動污染源管制應變作為，包含通報及抽查轄區內符合排放量規模之前40%公私場所，確認公私場所配合降載/縮排，及檢查3廠家CEMS監測數據，管制露天燃燒熱區與測站周遭稽巡查作業，透過鹿草焚化爐制高點攝影機監控周邊約78.5平方公里。

此外，加強六腳鄉、太保市及鹿草鄉等鄉鎮洗街作業，另也通知前30大營建工程，加強工區內外抑制揚塵作業；針對區域內汽機車熱點進行攔（巡）查檢、車牌辨識及目測判煙等。

環保局長張輝川表示，秋冬季節氣候變化大，且適逢年節將近，提醒民眾在忙於採買與返鄉過年之際，更應留意自身健康狀況。特別是年長者、幼童及有呼吸道疾病等敏弱族群，外出時應配戴口罩，並避免長時間於戶外活動。

環保局亦透過廣播電台加強宣導防護資訊，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具，共同減少污染排放；各局處及鄉鎮市公所亦同步啟動相關應變與宣導作業。

民眾可透過環境部空氣品質監測網或「環境即時通」APP，即時查詢空氣品質指數，隨時掌握空品狀況，平安健康迎接新年。