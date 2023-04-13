賴清德定調2024「民主對決專制」　侯友宜：中華民國落實民主機制很多年

▲侯友宜。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

民進黨昨（12）日正式提名副總統兼黨主席賴清德參選2024，在記者會上賴也提到，2024年不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制的抉擇。對此，新北市長侯友宜今（13）日表示，中華民國在1996年後就是一個民主的國家，每個人手中有一票，落實民主機制已經很多年了，但現在政府的內政停滯、百廢待舉，應要立即改革，要讓人民可以安心的過好日子。

民進黨中執會昨日正式提名副總統賴清德為2024總統參選人，賴清德隨後發表演講，以「民主」貫穿內容，並再度強調他的兩岸政策立場，包括不接受一中原則、不接受「九二共識、一國兩制」等。

侯友宜下午會見世界自行車發起人Leszek Sibilski 推廣新北市自行車友善騎乘環境。會後媒體問到賴清德昨日的言論。侯友宜表示，中華民國在1996年後就是一個民主的國家，每個人手中有一票，是自由意志的展現，落實民主機制已經很多年了。

話鋒一轉，他表示，現在人民最關心是能夠安全、安定、安居樂業，但是現在看到政府的內政停滯、百廢待舉要立即改革，要讓人民可以安心過好日子，所以一起拼好日子。

媒體追問，「市長是可以改變內政停滯的人嗎？」，侯有宜回應，新北市這幾年大幅進步，相信新北市民有感，不管是塭仔圳、五股垃圾山、軌道建設一條一條實踐、公共運輸也在往前走，減碳sdgs也是全國率先在做的，大家一定可以看到新北市的成績。

