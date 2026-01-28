　
    • 　
>
地方 地方焦點

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊　攜手消防局推廣防火教育向下扎根

▲南台彩藝捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予台南市消防局，作為防災教育推廣教材。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

記者林東良／台南報導

為強化消防安全教育、提升孩童及家庭防災意識，南台彩藝股份有限公司捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予臺南市政府消防局，提供作為防災宣導與教育推廣教材使用，捐贈儀式於消防局防災教育館舉行，由消防局副局長丁春能代表受贈，並回贈感謝狀，感謝企業善盡社會責任、支持公共安全。

▲南台彩藝捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予台南市消防局，作為防災教育推廣教材。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防安全教育必須從小扎根，透過桌遊等互動式教材，能讓孩童在遊戲過程中，自然建立正確的防火、防災及逃生觀念。此次南台彩藝的捐贈，對市府推動校園及社區消防宣導具有實質助益，市府也將妥善規劃運用，讓更多家庭與孩子受惠。

《烈火英雄即刻救援》消防桌遊由七二設計負責整體企劃與設計，結合消防車紙模型組裝與桌遊互動機制，透過動手操作、情境模擬與知識問答，引導民眾學習火災預防、正確逃生觀念及基礎消防常識，達到寓教於樂的教育效果，同時促進親子共同參與。

▲南台彩藝捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予台南市消防局，作為防災教育推廣教材。（記者林東良翻攝，下同）

南台彩藝表示，本次公益桌遊結合公司長期投入的綠色印刷專長與文創設計能量，製作過程選用FSC認證環保紙材，並採用低碳印刷製程，將永續理念實際落實於產品之中。南台彩藝過去曾榮獲國家永續發展獎肯定，未來也將持續透過本業專長與跨域合作，支持防災教育與公共安全推廣。

▲南台彩藝捐贈3000份《烈火英雄即刻救援》消防車紙模型桌遊予台南市消防局，作為防災教育推廣教材。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，該桌遊兼具教育性與趣味性，非常適合親子互動及校園防災教育使用，未來將配合防火宣導活動、校園防災課程及各項宣導場合推廣發送，讓消防安全觀念融入市民日常生活。楊宗林也特別感謝南台彩藝對公共安全的支持，期盼透過公私協力，持續推動多元、創新的消防宣導方式，共同守護市民生命與財產安全。

南台彩藝捐贈消防桌遊消防局防火教育

