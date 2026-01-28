關山幸福蘿蔔季報名額滿　900人下田體驗農村風味迎寒假

▲台東關山幸福蘿蔔季熱鬧登場。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

關山鎮公所與關山鎮農會自1月23日起共同舉辦115年「關山幸福蘿蔔季」系列活動，為期九天、分上下午共計18場次體驗行程，活動一開放報名即吸引超過900人參與，名額迅速額滿，成功將在地農業資源與觀光體驗結合，展現關山農村觀光的高度吸引力。其中，1月31日登場的「千人拔蘿蔔」活動，預期將成為今年蘿蔔季最受矚目的高潮。

關山地區於二期稻作收割後，農田多轉作種植蘿蔔，有的作為醃製老蘿蔔乾的重要原料，也有農民開放親友下田體驗拔蘿蔔的農村樂趣。關山鎮公所與關山鎮農會則進一步規劃系列產業體驗活動，期盼透過實際參與，讓民眾建立尊重土地、敬重農民及珍惜食物的觀念。適逢寒假期間，不少家長也帶著孩子前來參與，讓都會家庭有機會親身感受農村田間生活。

報名參加115年「關山幸福蘿蔔季」的民眾，每場次酌收報名費新台幣250元，並可依不同場次選擇多元手作體驗課程。活動內容涵蓋竹編、蜂蠟蠟燭、葉拓杯套、愛玉手洗、製米體驗、豆腐乳製作、皮雕、蘿蔔乾製作及手抄紙等DIY課程，選擇相當豐富，不少參與者更一次報名多場次，深度體驗關山在地農村文化。

除了下田拔蘿蔔與體驗課程外，今年主辦單位也特別規劃多元餐飲選擇，邀請在地店家以招牌菜色結合季節食材，呈現專屬於蘿蔔季的風味料理。合作店家包括紅瓦屋、合眾國小、秋香坊、黃媽媽客家館、老饕麵館及休區客製餐盒等，讓參與民眾在活動之餘，也能從餐桌上品味關山在地飲食文化，不少民眾品嚐後皆表示物超所值、收穫滿滿。