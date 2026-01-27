NET慨捐80萬提貨券　埔里店封館邀南投家扶兒少盡情挑新衣

▲NET埔里店封館1小時，讓南投家扶兒少歡喜添新衣。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

年關和團圓與期待的時刻將近，但對經濟資源匱乏的家庭來說，反而增加不少生活壓力；知名服飾品牌NET主富服裝股份有限公司因此捐贈80萬元愛心提貨券予南投家扶中心，嘉惠400名受扶助兒童與少年，日前更於NET埔里店舉行封館活動，邀請大埔里區四大鄉鎮共60名扶助家庭兒少盡情、自由挑選喜愛的服飾。

1月24日活動現場氣氛溫馨熱絡，不少孩童因久未添購新衣，且能自行選擇心儀款式，臉上充滿喜悅笑容，讓寒冷冬日增添滿滿暖意；如單親兒「阿盛」的媽媽因經濟困難，家中衣物多仰賴鄰居提供，這次使用NET愛心提貨券，讓阿盛得以在新年穿上自己挑選的溫暖衣服；就讀國小一年級的單親兒「小萱」，母親因身心障礙因素求職屢屢受挫，只能從事臨時工作，家中衣物多已老舊單薄，經社工老師邀請母女參與此次活動，小萱開心地表示：「今年過年終於有自己喜歡的新衣服、新褲子，也可以買厚一點的衣服，不用怕冷了。」

南投家扶中心李雅婷主任表示，NET公司17年來持續以實際行動支持弱勢家庭、在農曆年前後傳遞社會的溫暖與善意，這次NET埔里店貼心提早一小時營業，讓家扶兒少能夠包館並安心選購、充分感受到尊重與關愛，她誠摯感謝NET的善行義舉。

南投家扶中心指出，埔里服務處長期扶助大埔里區四鄉鎮（仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉、埔里鎮）共計五百多戶家庭，也誠邀更多善心人士與愛心企業一同加入扶幼行列，陪伴家扶孩童健康成長，讓家庭感受到愛與希望的正向循環。