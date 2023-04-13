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「侯友宜僅是黨內共識」　黃健庭秒澄清：2024仍是郭侯2選1

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨祕書長黃健庭。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統人選態勢未明，黨秘書長黃健庭13日上午表示，目前黨內態勢已經非常明顯，「就是侯友宜」，此話一出引起軒然大波，黃健庭也於下午緊急出面受訪澄清，國民黨總統提名作業可以分三個階段，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合，「郭董當然是藍營裡面非常重要、有實力、有很多支持者的可能人選」。

黃健庭今天參加中華民國退休軍公教警消總會擴大理監事大會，懇託總會支持國民黨2024總統及立委候選人。對於總統候選人，黃健庭指出，黨中央第一階段先整合國民黨，目前黨內態勢已經非常明顯，就是侯友宜，且他也基本上已經表態，實力也最堅強，有把握打贏選戰。這段發言，讓外界解讀為目前訪日的郭台銘已出局。

對此，黃健庭下午緊急於國民黨中央召開記者會受訪澄清，國民黨總統提名作業可以分三個階段，第一階段黨內整合，第二是泛藍整合，第三才是包含民眾黨非綠陣營整合，「我早上意思是，目前已經完成第一階段，黨裡面可能人選裡面，有共識應該就是侯友宜市長，最能代表國民黨，第二階段就是整個泛藍陣營」。

黃健庭進一步透露，包括今天中午與文傳會主委洪孟楷，也拜會了表態參選的王建煊，「郭董當然是藍營裡面非常重要、有實力、有很多支持者的可能人選，他當然也是我們考量的人選之一，第三階段必須要去整合非綠陣營朋友，這也是我們後續還要很努力來做的事情！最重要的我們呼籲支持者，覺得不要非誰不投，不管最後提名是侯或郭，我們都要能夠團結一致，才有可能勝選，實現政黨輪替。」

黃健庭強調，黨內已經清楚了，2024不用考慮黨主席朱立倫，黨內共識就是侯友宜，第二階段有郭台銘，最後還要來整合非綠陣營，「主席就是說我們按照這個節奏，把這些都整合好，時機成熟就是我們宣布的時候。」

「這個也是國民黨要觀察的，這段時間郭董在日本努力」，黃健庭強調，提最能勝選的人選，這也是黨的任務，這段時間會看看整個社會的氛圍，看看大家最期待的人是誰，那國民黨就會徵召誰。

黃健庭說，對於藍營2024人選尚未出爐的焦慮，基層都有反應，「但我必須講，支持郭的聲音也很多，但侯市長也有基本實力都在，我們很樂見這兩位主要候選人都往上提升，最後兩位也都能夠互相支持，這是我們正在努力的。」

最後，黃健庭補充，每一個階段都不會是清清楚楚走完一階再去二階，時程是可以重疊的，時間點對，該去努力進行的事情都可以去做，「我們現在沒有非誰不投、卡誰的問題，就這侯郭兩個人了，還能卡什麼，看最後是誰就支持吧！」

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