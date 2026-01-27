台東首辦兒少代表傳承營隊　青春接力深化公共參與制度

▲台東兒少代表迎新送舊展現世代傳承。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為深化兒童及少年參與公共事務的核心精神，並建構具延續性的世代傳承機制，台東縣政府日前辦理「東東尚青－青春接力」台東縣兒少代表迎新送舊暨傳承活動。社會處表示，這是台東縣首度以「傳承」為主軸規劃的兒少代表培力營隊，象徵縣內兒少公共參與制度逐步邁向成熟、穩健與永續發展的重要里程碑。

縣長饒慶鈴指出，縣府長期致力打造兒少友善城市，透過推動兒少代表制度、深化權益倡議及建構多元公共參與平台，讓兒少不再只是政策的接受者，而能實際成為公共事務的參與者與夥伴。此次「青春接力」活動，不僅是新舊代表交接的重要儀式，也象徵台東兒少參與制度正式進入「傳承與創新」的新階段，期盼透過持續培力與實踐，培養更多勇於表達、積極參與公共事務的年輕公民，為地方注入持續向前的能量。

本次活動由第六屆與第七屆兒少代表共同參與，每屆各11人，共計22位成員，來自國中、高中職至大專校院不同學制，包含台東女中、台東高中、均一高級中學、寶桑國中、新生國中、台東專校附設高職部，以及中央大學、師範大學、政治大學、文化大學、嘉南藥理大學、花蓮高中等校，展現台東兒少代表制度跨縣市、跨學制的多元樣貌，也反映制度逐屆累積的廣度與深度。

活動內容涵蓋迎新啟程、團隊挑戰、主題式工作坊，以及象徵責任延續的交接儀式。活動中，第六屆兒少代表分享任期內參與政策討論、公共倡議及實務行動的經驗，協助新任代表從實際歷程中理解公共參與的責任與方法；第七屆代表則透過分組任務與合作挑戰，培養團隊默契、凝聚共同願景，為後續公共參與行動奠定基礎。正式且具象徵意義的交接儀式，也呈現經驗、使命與責任薪火相承的精神。

社會處長陳淑蘭表示，113年至114年間，縣府與第六屆兒少代表透過定期月例會機制，提出多項政策建言與實務行動，並成功推動「東岸迴響」及「東岸定越」兩項亮點計畫。兒少代表從前期構思、活動設計到現場執行皆深度參與，不僅提升政策與活動的貼近性，也讓縣政推動更能回應兒少實際需求與多元觀點。此外，本屆兒少代表招募期間吸引30人報名，經遴選後錄取15人，顯示縣內兒少對公共事務參與的高度關注與投入。

社會處補充指出，縣府重視兒少在公共參與過程中學習表達意見、尊重多元、關懷社會及實踐社會責任的能力培養，未來將持續透過制度化交接機制與共學歷程，深化世代合作與公共責任的核心價值，陪伴兒少代表在公共參與道路上穩健前行，攜手打造更友善、平等且多元共融的台東。