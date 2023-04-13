新北議會黨團助一臂之力！總質詢擬提前到4月　侯友宜：尊重規定

▲侯友宜會見世界自行車發起人Leszek Sibilski推廣新北市自行車友善騎乘環境。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

隨著民進黨提名賴清德參選2024總統，為讓新北市長侯友宜順利出線，傳出新北市議會國民黨團有意將總質詢提前到4月底，讓侯友宜可以在5月初接接受國民黨徵召參選總統。侯友宜今（13）日對此表示，新北市議會的議程、市政報告，市府都尊重議會程序委員會所規定的日期。

侯友宜下午會見世界自行車發起人Leszek Sibilski 推廣新北市自行車友善騎乘環境。媒體問到，傳出府內為讓侯友宜順利出線，副市長劉和然及謝政達請民代表態支持侯，對此，侯表示，謝謝大家關心，他現在是新北市、全國最大城市市長，他會竭盡所能為這塊土地做最大的貢獻。

媒體也問到，黨中央秘書長黃健庭說「黨內態勢就是侯友宜」，後續還會整合鴻海創辦人郭台銘，及非綠聯盟，侯友宜回應指出，黨在處理任何事情一定是團結所有人，黨有節奏、規劃，一切尊重，重點是團結一起共同面對。

媒體追問，現在因民調下滑，會不會怕贏在起點輸在終點？侯友宜說，面對很多事情，尤其他當警察28年常面對重大案件發生，每件案子嚴苛挑戰，他都全力以赴。