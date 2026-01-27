桃園市國高中小學校長會議　張善政期勉開創多元視野

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，邀集全市國高中小學校長出席，市長張善政表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府教育局今（27）日召開「桃園市114學年度第2學期校長會議」，市長張善政致詞時表示，市府自112年率六都之先推動國中小學免費營養午餐政策，另外，教育部推動兼任行政人員行政獎金政策，市府再行加碼，每人每月加發1,000元，全市約4,500多名兼任行政教師受惠。期勉教育夥伴們持續打造優秀桃園教育環境，為學子開創多元且前瞻的學習視野，培養具競爭力的下一代。

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，全市國高中小學校長出席，會中規劃出席校長進行討論。（圖／市府新聞處提供）

這場校長會議今天上午在位於中壢區的桃園會展中心舉行，來自全市國高中小學校與幼兒園長、教師會、產業工會及各家長會長協會人員逾500人與會。

市長張善政指出，桃園市自2023年起率六都之先推動國中小免費營養午餐政策，因應物價上漲及中央停止補助「3章1Q」認證，市府仍致力為學童食安把關並確保用餐品質，全額挹注經費並延續有機食材補助。現行每餐經費約65至70元，全數由市府支應；此外，自己每學期亦定期入校與學生共進午餐，實地視察供餐品質，以確保午餐健康營養。

張善政也提及，針對教育部推動兼任行政人員行政獎金政策，市府再行加碼，每人每月加發1,000元，讓全市約4,500多名兼任行政教師受惠，以實際行動肯定第一線教育人員付出。

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，市長張善政與出席校長大合影。（圖／市府新聞處提供）

此外，市府更積極透過外部資源，充實學生視野；科技與程式教育對培養邏輯思考極為重要，期盼各校在適當時機持續重視相關學習。市府也會持續推動多元暑期營隊，今年可望突破5萬人次，期盼透過頂尖師資引導學生探索不同領域。

張善政最後也闡述桃園教育核心願景，首重拓展國際視野，透過姊妹市及校際交流讓學生與世界接軌，同步深化對國際科技趨勢與人工智慧的理解，培養與時俱進的競爭力。市府亦致力協助學生及早探索志向，整合升學、就業博覽會與產業交流資源，引導學子發掘自我潛能，找到最適切的發展方向。

教育局還以「科技領導、創新人才、知食愛農、健康食尚」為題，邀請中原大學講座教授孫維新、中央大學教授蔡宗翰等專家演講及進行深度對話，並以從國際太空站到SpaceX火箭回收的珍貴畫面，內容相當精彩。