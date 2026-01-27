　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園市國高中小學校長會議　張善政期勉開創多元視野

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，邀集全市國高中小學校長出席，市長張善政表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，邀集全市國高中小學校長出席，市長張善政表揚榮獲全國及全市獎項的優秀學校。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府教育局今（27）日召開「桃園市114學年度第2學期校長會議」，市長張善政致詞時表示，市府自112年率六都之先推動國中小學免費營養午餐政策，另外，教育部推動兼任行政人員行政獎金政策，市府再行加碼，每人每月加發1,000元，全市約4,500多名兼任行政教師受惠。期勉教育夥伴們持續打造優秀桃園教育環境，為學子開創多元且前瞻的學習視野，培養具競爭力的下一代。

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，全市國高中小學校長出席，會中規劃出席校長進行討論。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，全市國高中小學校長出席，會中規劃出席校長進行討論。（圖／市府新聞處提供）

這場校長會議今天上午在位於中壢區的桃園會展中心舉行，來自全市國高中小學校與幼兒園長、教師會、產業工會及各家長會長協會人員逾500人與會。

市長張善政指出，桃園市自2023年起率六都之先推動國中小免費營養午餐政策，因應物價上漲及中央停止補助「3章1Q」認證，市府仍致力為學童食安把關並確保用餐品質，全額挹注經費並延續有機食材補助。現行每餐經費約65至70元，全數由市府支應；此外，自己每學期亦定期入校與學生共進午餐，實地視察供餐品質，以確保午餐健康營養。

張善政也提及，針對教育部推動兼任行政人員行政獎金政策，市府再行加碼，每人每月加發1,000元，讓全市約4,500多名兼任行政教師受惠，以實際行動肯定第一線教育人員付出。

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，市長張善政與出席校長大合影。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市教育局今天舉辦桃園市校長會議，市長張善政與出席校長大合影。（圖／市府新聞處提供）

此外，市府更積極透過外部資源，充實學生視野；科技與程式教育對培養邏輯思考極為重要，期盼各校在適當時機持續重視相關學習。市府也會持續推動多元暑期營隊，今年可望突破5萬人次，期盼透過頂尖師資引導學生探索不同領域。

張善政最後也闡述桃園教育核心願景，首重拓展國際視野，透過姊妹市及校際交流讓學生與世界接軌，同步深化對國際科技趨勢與人工智慧的理解，培養與時俱進的競爭力。市府亦致力協助學生及早探索志向，整合升學、就業博覽會與產業交流資源，引導學子發掘自我潛能，找到最適切的發展方向。

教育局還以「科技領導、創新人才、知食愛農、健康食尚」為題，邀請中原大學講座教授孫維新、中央大學教授蔡宗翰等專家演講及進行深度對話，並以從國際太空站到SpaceX火箭回收的珍貴畫面，內容相當精彩。

 【更多新聞】

醋男撂人持開山刀、棍棒砍殺前女友新歡　2人被起訴1在逃

大古山賞夜景遭偷拍！人妻暗中討救兵　眾人活抓20歲變態男

長榮航勤工會是否解散今開辯論庭　各工會法院前聲援

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
354 1 7355 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆
鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應
五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實了
百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」：已做心理準備
陳漢典出身法律世家！名字起源曝光
高二妹天天滑短影音「飆800度」　眼球像過度吹大的氣球

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東首辦兒少代表傳承營隊　青春接力深化公共參與制度

雲嘉南空氣警報升級　洗街抑塵嚴防空污惡化

桃園市國高中小學校長會議　張善政期勉開創多元視野

金門醫院完成首例高齡肺癌單孔微創手術　在地治療寫新頁

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

台南後壁菁寮鐵皮平房火警　14分鐘內撲滅、無人傷亡

結業式護童勤務不缺席　台東警加強校園周邊交通安全

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

曲艾玲昔遭虧「遮瑕厚到像水泥漆」　公開55歲青春昇華：改變不是虛榮

北海道破紀錄大雪！新千歲機場7000人滯留

台東首辦兒少代表傳承營隊　青春接力深化公共參與制度

雲嘉南空氣警報升級　洗街抑塵嚴防空污惡化

桃園市國高中小學校長會議　張善政期勉開創多元視野

金門醫院完成首例高齡肺癌單孔微創手術　在地治療寫新頁

嘉義獨居長者收穫愛心　南聯針織捐贈禦寒用品

救護車多一雙眼睛！　南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

踩風看海抽好禮　台東推YouBike冬日騎旅倡議低碳生活

台南後壁菁寮鐵皮平房火警　14分鐘內撲滅、無人傷亡

結業式護童勤務不缺席　台東警加強校園周邊交通安全

把營養端上餐桌！台南學校午餐廚藝競賽登場　30校校廚拚出美味調色盤

絕世好尪買彩券中大獎「3770萬全給老婆」　隔天繼續上班

五分埔小開為愛槓上國中同學　懷疑知名潤餅少東是第三者怒潑漆

鈔票改版票選首日萬人擠爆網站　「驗證碼收不到」央行緊急回應

LINE「18款免費貼圖」限時下載！肥兔寶、福利熊家族

接見美台商會　卓榮泰：全力與國會溝通軍購特別預算

假買真搶！衝汐止闖銀樓奪23萬金鍊　變賣分女友不到2小時落網

五福旅遊遭駭「23GB個資外洩」　業者證實：已向警局報案

百萬YTR DK妻「疑長惡性腫塊」　健檢2小時被急Call：已做心理準備

澳網女單最大冷門！第3種子高芙慘遭斯維托麗娜直落二橫掃出局

東森集團全員AI升級鑑別通過率95%　王令麟：三年AI轉型、年省5億

【機場巧遇Alex】霍諾德超親民回應與粉絲親切比讚！

地方熱門新聞

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

馬太鞍洪災19死洪災　鄉長林清水不背鍋反咬徐榛蔚

中興青少棒勇奪巨人盃國際賽冠軍獲縣府改善球場大禮

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

桃園市2026冬令營　外籍教師課程設計

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

31歲女體重140公斤降至70　醫療減重搭配追蹤見成效

南投縣10醫院春節連假提供8項不打烊健康服務

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

桃園市民眾服務社春安慰勞　感謝警消維護治安

小貨車台1線闖紅燈翻覆　竹子散落一地

銀樓防搶演練請出馬仁將軍　御劍飛行震懾劫匪

更多熱門

相關新聞

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

即／嘉義縣跟進免費營養午餐！2.6萬學生受惠

嘉義縣也跟進免費營養午餐！嘉義縣政府今(14日)宣布，自今(2016)年9月起，全面實施所屬公立高中及國中小學生營養午餐免費政策。政策實施對象涵蓋嘉義縣所屬公立高中及國中小學生，預估受惠人數約2萬6000人。經精算以每人每餐補助62元、每年供餐200天計算，每年將新增約3億2240萬元的經常性支出。目前全國僅剩新北市和嘉義市未跟進。

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

早有10縣市營養午餐免費　徐國勇嗆蔣萬安：現在才做不會慚愧？

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

僅新北沒有！蘇巧慧承諾當選提供免費營養午餐　反遭藍白圍剿

高雄宣布「營養午餐免費」陳其邁親曝原因

高雄宣布「營養午餐免費」陳其邁親曝原因

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

高雄營養午餐免費！綠營4戰將全發聲喊支持

關鍵字：

桃園教育免費午餐教師獎金暑期營隊國際視野

讀者迴響

熱門新聞

學霸男被丟包台64慘死！母心碎啜泣　親友悲抵殯儀館

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」

爆婚禮前1天「被《角頭》男星放鳥」

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

快訊／川普宣布南韓關稅15%升至25％

王子神隱3個月「終於露面了」！

以為「雲端發票中獎」卻慘噴1.6萬　一票苦主現身

離婚過更好！Melody直播「首場狂賺5300萬」

全場吹哨送別！曹西平突獻聲喊話「醜八怪哭什麼哭」

天菜3帥警穿內褲臥底　同志會館驚見「多人運動場」

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

尾牙被逼表演！Z世代不忍「提問1句」嚇歪高層

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

霍諾德登頂後「賈永婕認了抱怨一件事」

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面