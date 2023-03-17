ChatGPT爆紅！6大應用方法討論高　網喊貼心聊天根本AI男友

▲近期爆紅的ChatGPT。（圖／路透）

記者洪菱鞠／綜合報導

近期爆紅的人工智慧聊天機器人ChatGPT，讓不少網友爭相討論未來人類的各種產出、互動是否會被科技取代，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內相關話題的網路聲量表現，發現有6大應用方式受到關注，其中一點更被大推「根本AI男友」。

透過網路聲量表現，觀察近三個月內網友針對ChatGPT應用相關話題討論，發現到網友對於與AI日常「聊天」的討論最熱烈，不僅對答如流，且文法合理，彷彿與真人聊天，有別於以往對於機器人總是生硬回答的印象，有網友分享這幾天一直在跟ChatGPT聊天，「過程中會不斷鼓勵我，也給我補充小知識，甚至能發現我的不開心」，讓她感到非常驚訝，直呼「如果這是男友，我覺得很可以」。

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▲ChatGPT的應用方式掀起網友討論。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

日本超人氣漫畫《航海王》作者尾田榮一郎透過ChatGPT找尋靈感的話題，前陣子引起大批網友熱議AI「創作」的可能性。一位網友也測試ChatGPT協助寫小說的功能，發現「文字流暢通順，比很多網路小說文筆還好」，且能與之討論小說寫作內容和手法，並且給出確切的解釋和回饋，大讚「這根本是作家的夢幻工具」。

擁有龐大資料庫與強大計算能力的ChatGPT也能撰寫「程式語言」，讓不少網友開始擔心「軟體工程師是不是沒什麼用了」、「資工系是不是變類生科系了」，對此，在職工程師網友提出不同看法，「這工具對我們來說只是一個學習工具，根本沒辦法取代」，認為ChatGPT只能處理簡單任務，工程師具備的創意性思維和決策能力是無法替代的，因此不必太過擔憂。

另外，ChatGPT能夠幫助學生「完成學校作業」在教育界掀起了一場激烈討論，其中涉及作弊、抄襲與公平性爭議，有網友認為「用AI完成報告和論文，會讓學生喪失思考能力」，已有大學提出將會禁止學生使用ChatGPT；持相反意見的人則是表示「AI已成趨勢，應該思考如何將其融入教學」，例如透過建設性反饋、反向教學等，才不會讓師生陷入故步自封的處境。

「文案企劃撰寫」也是熱議的應用之一，網友實測發現「ChatGPT可以幫助發想主題架構與面向，還能針對不同社群平台產出適合的貼文」，是非常好的文案助手；但有人提到「文案偏向平鋪直述，沒有亮點，資訊來源也不一定正確」，需要多加確認內容，也需自己發揮創意，不能完全依靠ChatGPT的幫助。

作為一個大型語言模型，ChatGPT可理解多種語言，有網友將其「翻譯」功能與Google比較，驚訝發現擁有15年翻譯經驗的Google竟然「輸慘」，反倒是ChatGPT還能「用更淺顯的說明再翻譯一次給你」，翻譯英文病歷時「比Google更加人性」；也有人拿去翻譯日本小說，覺得字句通順，「翻譯水準更是高到嚇人」。

