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一發表就暴跌！陸版ChatGPT「文心一言」解讀自家股價波動

▲▼一發表就暴跌！陸版ChatGPT「文心一言」解讀股價波動。（圖／翻攝第一財經）

▲百度股價在發表當天下跌，但隔天又大漲。（圖／翻攝第一財經）

記者蔡紹堅／綜合報導

百度研發的語言模型AI「文心一言」16日正式發表，評價褒貶不一，百度在香港的股價一度下跌超過10%。不過，令人意外的是，百度17日的股價表現亮眼，上漲超過15%。

根據《第一財經》報導，艾媒諮詢CEO張毅認為，股價的波動體現了投資者對於百度這款AI產品既寄予期望又擔心失望的矛盾心態，「就目前百度港股的表現，投資者和市場信心明顯。」

▼百度創辦人李彥宏。（圖／翻攝自百度）

▲▼百度正式推出大語言模型「文心一言」,陸版ChatGPT,李彥宏。（圖／翻攝自百度）

張毅提到，一方面，百度圍繞AI前沿佈局有技術儲備和基礎，另一方面過去不少AI商業化佈局圍繞toB方向，但這種招投標模式往往壓價嚴重，導致不少AI企業至今沒有實現盈利，但toC方向蘊藏機會。

對於文心一言發表後的股價波動這個問題，文心一言自己給出的答案是，「百度在發布文心一言產品之後的股價波動是正常的市場表現，因為投資者們對於人工智能和對話式人工智能產品的發展前景存在著不同的看法。」

文心一言提到，「在發布文心一言之前，百度的主營業務是搜索引擎和互聯網廣告，這兩個領域一直是百度的核心業務，但是隨著互聯網流量紅利的逐漸消失，公司的營收增長面臨著一定的壓力。而文心一言的發布，被認為是百度在人工智能領域的一次重大突破，可以幫助公司拓展新的業務領域，提升公司的競爭力和市場份額。」

▼「文心一言」解讀股價波動。（圖／翻攝第一財經）

▲▼一發表就暴跌！陸版ChatGPT「文心一言」解讀股價波動。（圖／翻攝第一財經）

文心一言還說，「因此，在百度發布文心一言之前，市場對其前景持樂觀態度，股價也出現了明顯上漲。而在文心一言正式發布後，市場對其前景的看法出現了分化，一些投資者認為文心一言並沒有達到市場預期的效果，股價出現了下跌。但是，從長期來看，人工智能和對話式人工智能產品的發展前景仍然廣闊，因此投資者們仍然對百度的未來發展保持了樂觀態度，股價也出現了回升。」

另外，也有部分參與過內測的業內人士透露，文心一言在多輪對話上的表現與ChatGPT差距很大，「這其實就像人類，一個已經會走了，一個剛剛開始學會爬。走和爬差幾個月就感覺問題挺大，只有多『虐』它，才會進步。」

業內人士認為，隨著文心一言的逐步開放，將建立起立真實的用戶調用和模型迭代之間的飛輪，效果會迅速提升，模型有望變得越來越聰明。

▲▼一發表就暴跌！陸版ChatGPT「文心一言」解讀股價波動。（圖／翻攝第一財經）

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