陸版ChatGPT文心一言發表…股價秒大跳水　李彥宏誠實：內測不完美

▲百度正式推出大語言模型「文心一言」（圖／翻攝自百度）

記者鄭思楠／綜合報導

美國科技公司OpenAI推出聊天機器人「ChatGPT」，全球掀起一股AI熱潮，同時也開啟中美科技業的AI競賽。大陸百度公司16日發表備受矚目的陸版ChatGPT「文心一言」。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在發布會上坦言，內測中「文心一言」並不完美，但市場有需求必須要推出來。

ChatGPT於15日推出升級版「GPT-4」16日，百度不甘落後，緊跟發布「文心一言」。發布會表示，文心一言包括五大能力，「文學創作、商業文案創作、數理邏輯推算、中文理解、多模態生成」。

不過，「文心一言」目前似乎並沒有對大眾開放。據新聞稿顯示，百度僅公布了文心一言的邀請測試方案。

報導稱，3月16日起，首批用戶即可通過邀請測試碼，在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。此外，百度智能雲即將面向企業客戶開放文心一言API接口調用服務。3月16日起正式開放預約，搜索「百度智能雲」進入官網，可申請加入文心一言雲服務測試。

▲陸版ChatGPT「文心一言」發表。（圖／翻攝微博）

據《金融界》報導，百度集團股價午後直線下挫，跌幅一度擴大至9%。

發布前一天，微博15日瘋傳一張疑似內部對話的截圖，「百度公司的各位同仁，明（16日）天是百度文心的發布日...，文心必須背水一戰，發布日當日，所有百度員工、後台值班，一旦文心無法正確答覆，需要各位，及時頂上......。」