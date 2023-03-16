陸版ChatGPT發表會「不現場示範」　問答測試「全是提前錄好的」

記者蔡紹堅／綜合報導

百度研發的語言模型AI「文心一言」16日下午正式發表，由百度創辦人、董事長兼首席執行官李彥宏親自主持發表會。不過，會上卻沒有現場示範的環節，所有的問答測試都是播放提前錄好的影片，令許多觀看直播的網友感到非常失望，質疑起「文心一言」的能力。

發表會的現場，李彥宏展示了文心一言在5個使用場景的表現，包含文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解和多模態生成。其中，文學創作環節中，文心一言根據對話問題將知名科幻小說《三體》的核心內容進行了總結，並提出了五個續寫的建議角度。

▼李彥宏親自主持「文心一言」發表會。（圖／翻攝自百度）



在商業文案創作場景中，文心一言順利完成了給公司取名、寫Slogan、寫新聞稿的創作任務。李彥宏表示，連續三次內容創作生成中，文心一言既能準確理解人類意圖，又能清晰地表達，這是基於龐大數據規模而發生的「智能湧現」。

李彥宏強調，百度是全球大廠中第一個做出對標ChatGPT產品的企業，「無論是哪家公司，都不可能靠突擊幾個月就能做出這樣的大語言模型。深度學習、自然語言處理，需要多年的堅持和積累，無法速成。」

不過，發表會上卻沒有現場示範的環節，李彥宏說，為了保證演示的效果，會上的問答測試，都是播放提前錄好的影片。這令不少觀看直播的網友都感到好失望，「播錄好的影片？那如何檢驗它真正的能力？」「是對自己的產品沒信心，所以不敢現場測試？」「講了老半天，就是讓大家看PPT？」

另外，不少網友都希望能親自測試看看文心一言的能力，但根據百度的方案，目前還只在內部測試的階段，「3月16日起，可以搜尋『百度智能雲』進入官網，申請加入文心一言雲服務測試。首批用戶可通過邀請測試碼，在文心一言官網體驗產品，後續將陸續開放給更多用戶。」

值得注意的是，文心一言的發表會開始後，百度在港股的股價突然跳水，並一度大跌10%。

▼發表會上的問答測試內容。（圖／翻攝自百度）

