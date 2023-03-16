ChatGPT正夯！中原大學逾6成師生用過　校方：鼓勵學生善用

▲ChatGPT正夯，中原大學調查，超過6成師生用過。（圖／路透）

記者許敏溶／台北報導

人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心影響學校課程教學及入學招生，中原大學近期針對全校超過1千名師生進行調查，發現超過6成 師生用過ChatGPT，中原也根據上述結果擬定相關指引，包括老師應鼓勵學生善用ChatGPT或AI等工具，教導學生正確使用上述工具，也會請各院系在申請入學招生審查時，透過面試等方式確認學生提供資料。

美國科技公司推出聊天機器人「ChatGPT」，近期在全球快速爆紅，但也衍生相關疑慮，包括擔憂影響校園學習，例如學生利用ChatGPT繳交作業或考試，也擔心學生會利用ChatGPT美化甄選入學書審資料而拿到較高分數，影響公平性。

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面對近來ChatGPT與AI風行，中原大學為了解對老師教學及學生學習輔助及影響，在3月8到10日針對全校師生進行「ChatGPT及AI對教師教學與學生學習的輔助及影響」問卷調查，回收有效問卷1101份，包括學生983份、老師118份，發現66%學生用過ChatGPT，62%老師用過ChatGPT。

▲中原大學調查，6成以上師生用過ChatGPT。（圖／中原大學提供）

調查結果顯示，學生認為ChatGPT可幫助完成事項，包括抓重點摘要（31%）、翻譯文章（28%）和寫作業、報告（24%），正面肯定ChatGPT讓學生有範本可參考，資料整理也更豐富，翻譯得比Google還要好，但也有學生認為，可能會過於依賴而懶得學習，或是失去獨立思考能力，故使用後，最終答案還是需要學生自己產出才可以。

至於老師部分，調查發現，對修課學生利用ChatGPT協助完成課程作業，35%持開放態度，53%表示視作業屬性或內容而定，另有10%無法接受；至於如何克服或降低ChatGPT帶來負面影響，36%老師認為可以了解其他國家或大學的規範方式，29%認為要有查核學生使用ChatGPT或AI來考試或交作業工具，14%認為應該嚴格審查學生作業及考卷，13%認為根本不擔心。此外，還有超過九成教師願意參加學校舉辦的ChatGPT演講及工作坊。

中原大學教務長皮世明分析，校方將根據這次調查結果，擬定相關指引，在申請入學招生部分，請各院系委員掌握書面審查要點，仔細評估學生的學習動機、興趣、能力及特質，並在面試階段透過口試、筆試、實作來確認學生所提供的資料。

至於師生部分，皮世明表示，老師教學時，會鼓勵學生善用ChatGPT或AI等工具，並強化學習成效評量方式；在學生學習時，則教導學生正確使用這些工具，同時鼓勵學生有更多思辨過程，也要符合倫理規範，未來學校也會持續透過教師研習、工作坊、學習坊，來探討ChatGPT及AI在教與學方面的應用。

