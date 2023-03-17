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微軟AI「Microsoft 365 Copilot」加入Office　一鍵寫草稿、畫圖表還能做PPT

▲▼ AI,GPT-4,OpenAI,ChatGPT,Microsoft 365 Copilot,微軟,Microsoft（圖／取自 YouTube／Microsoft）

▲ 微軟宣布推出 Microsoft 365 Copilot 新服務。（圖／取自 YouTube／Microsoft）

記者樓菀玲／綜合報導

繼 GPT-4 發表之後，微軟宣布推出 Microsoft 365 Copilot 新服務，日後微軟旗下眾多服務，包含了：Word、Excel、Outlook 等 Office 軟體，都將會內建自家 AI 服務，也就是近似於 ChatGPT 的 Copilot 小幫手來協助使用者。

根據微軟公開內容，Copilot 是以 GPT-4 作為基礎的服務應用，使用者可以利用文字或是口頭輸入的方式，對 Copilot 下達指示要求完成，Copilot 不僅僅是整合 OpenAI 套用在自家的 Office 或是 Microsoft 365 工具當中，而是用了更為複雜的協作流程來讓大型語言模型（LLM）應用在自家服務當中，讓使用者的指令也能完成生產力。

微軟展示了 Copilot 可以為使用者做到那些應用，以 Word 為例，系統會幫助使用者產生文章草稿，在 PowerPoint 當中則是可以節錄使用以前的資料來製作圖文簡報，或是在 Excel 裡面製作樞紐分析表。微軟期盼藉由 Microsoft 365 Copilot 的誕生，幫助使用者加速工作效率，進而達成更高的生產力。

▲▼ AI,GPT-4,OpenAI,ChatGPT,Microsoft 365 Copilot,微軟,Microsoft（圖／取自 YouTube／Microsoft）

▲ Microsoft 365 Copilot 可以自動產生草稿。（圖／取自 YouTube／Microsoft）

▲▼ AI,GPT-4,OpenAI,ChatGPT,Microsoft 365 Copilot,微軟,Microsoft（圖／取自 YouTube／Microsoft）

▲ 或是產生圖文並茂的 PPT 圖表。（圖／取自 YouTube／Microsoft）

目前已知微軟正在和 20 多家企業測試 Microsoft 365 Copilot，之後計畫在未來幾個月內讓更多公司行號使用，相關細節和定價會在日後逐步公開。

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