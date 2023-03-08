全國旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

▲新北市旅宿管理輔導績效考核榮獲特優，今（8日）市政會議獻獎市長侯友宜。（圖／新北市觀旅局提供）

記者郭世賢／新北報導

交通部觀光局辦理全國「111年地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」近期結果出爐，新北市政府觀光旅遊局在市府團隊通力合作及全體旅宿業配合下，榮獲最高評比等次「特優」殊榮，今（8日）市政會議獻獎市長侯友宜，將卓越成果獻給新北市。

觀遊局長楊宗珉強調，旅宿績效考核著重「消費者住宿安全及保障」、「合、非法旅宿管理」、「聯合行銷推廣」等面向，市府在去年疫情尾端、觀光產業復甦期間，旅宿業者逐漸回歸國旅市場時，市府聯合各安檢單位針對各項安全措施嚴格稽查，維持應有的服務與設施安全，保障每一位旅客於新北市的住宿安全。

楊宗珉表示，為提升本市旅宿業競爭力並協助業者爭取中央國旅各項補助，積極開辦各種教育訓練，輔導旅宿業者提升自我軟、硬體實力，並聯合各縣市行銷推廣本市觀光住宿，在管理旅宿業上兼顧各個面向，讓考核會評審委員們感受到市府團隊對旅宿業管理、輔導及行銷推廣之用心，也榮獲最高評比等次肯定。

楊宗珉說，新北市緊鄰台北及桃園等都會區，除了擁有大量的國外商務客，本身亦有「觀光三環六線」豐富的觀光資源，在行銷推廣本市觀光的前提下，本市亦積極提升住宿品質，因此除了安全管理檢查外，市府成立旅宿輔導團分享各項旅宿經營經驗，提升業者服務品質；另為與國際接軌，旅宿業的數位轉型更是重要，不論是智能設施規劃、數位自營行銷、數位電子化支付都持續推廣。