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社會 社會焦點 保障人權

故障大貨車「倒退嚕撞警車」影像曝　女警「少女跑逃命」好吸睛

記者翁子皓／新北報導

台64線17.8k往新莊方向，昨(7)日8時許有大貨車拋錨，警方到場處理，不料大貨車疑似煞車失靈突然往後滑，一名女警被失控倒退的大貨車一路緊追，嚇得花容失色；最後大貨車撞倒停在後方的大重機及巡邏車，造成引擎蓋、車體變形，維修至少要數十萬元。

▲女警慘遭倒退的大貨車緊追，被嚇得花容失色。（圖／翻攝網路）

▲女警慘遭倒退的大貨車緊追，被嚇得花容失色。（圖／翻攝網路）

黃姓男子昨駕駛大貨車行駛台64線往新莊方向時，車輛突然拋錨，警方接獲通報後前往處理，沒想到2名員警在拋錨貨車後方警示及疏導管制交通時，大貨車疑因煞車失靈，車輛往後方滑行，一名女警被嚇得趕緊逃命，一邊大喊一邊揮舞右手，提醒另外2名員警逃離，還好3名員警都沒有受傷。

失控的大貨車陸續推撞後方警用重機及巡邏車，因巡邏車阻擋大貨車繼續滑行，未造成其他損害，現場無人受傷，另大貨車駕駛酒測值為0。

▲▼台64車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼故障大貨車突然向後滑行，撞上停在後方的警車和警用車。（圖／記者陳以昇翻攝） 

本案肇事原因初判為大貨車故障滑動，造成警用巡邏車引擎蓋變形、水箱護罩及大燈損壞、左右邊前門葉子版內縮、水箱架變形內縮，初估維修約15萬元；大重機部分則是前避震器、前輪框、前車殼、側箱、把手、風鏡及排氣管毀損，初估維修至少要數十萬元。

▲▼台64車禍。（圖／記者陳以昇翻攝）

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