　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

銀質認證六都最多　新北土石流防災社區再獲1銀3銅

▲新北土石流防災社區再獲1銀3銅認證。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市獲得2處銀質認證及21處銅質認證，銀質認證數量為六都最多。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市辦理土石流自主防災社區屢獲佳績，2022年汐止區長青里榮獲水土保持局自主防災社區銀質認證，石碇區豐田里、永定里、土城區永寧里獲頒銅質認證，新北市已獲得2處銀質認證及21處銅質認證，目前銀質認證為最高榮譽，新北市獲得銀質認證數量為六都最多，今（8日）獲獎社區由里長代表在新北市政會議獻獎。

新北市長侯友宜也肯定里長推動自主防災的努力，透過社區防災教育之推動，培養當地居民防災意識，減低災害帶來損失。農業局推動土石流自主防災社區，2022年共辦理24場次兵棋推演及5場次實作演練，並提報汐止區長青里、石碇區豐田里、石碇區永定里、土城區永寧里等社區辦理防災社區認證，獲得水保局肯定榮獲1銀3銅的佳績。

▲新北土石流防災社區再獲1銀3銅認證。（圖／新北市農業局提供）

▲透過演練使里民，了解災害處理流程，做好萬全的準備。

其中，汐止區長青里擁有3年以上自主防災社區運作、定期監測雨量及巡察，並辦理兩場次實作演練，因此榮獲銀質社區認證，長青里長陳建興投入相當多的時間與心力，在演練過程中特別安排錯誤行為的腳本，使民眾於錯誤中學習，更能增加印象。如紅色警戒發布時應盡速撤離至警戒區外的避難處所而不是到同為警戒區的隔壁鄰居家，同時也提醒防災背包內應準備緊急求生用品如證件、藥物、乾糧及手電筒等，透過演練使里民了解災害的處理流程，做好萬全的準備。

另外，石碇區豐田里位於水土保持局公告之大規模崩塌潛勢區，水保局依據雨量警戒基準值及現地監測警戒基準值進行大規模崩塌紅黃色警戒的發布，而豐田里為新北市政府首次辦理大規模崩塌演練之村里，與同區內的華梵大學一起合作辦理。

▲新北土石流防災社區再獲1銀3銅認證。（圖／新北市農業局提供）

▲透過社區防災教育之推動，培養當地居民防災意識。

當警戒發布時，新北市政府開設緊急應變中心，隨時注意警戒訊息並通知里長與區公所進行疏散避難作業，並由里長連絡學校與防災編組成員，學校將啟動校內的防災機制迅速撤離校內人員，豐田里防災組織則負責巡視警戒區內邊坡情況，如有發生滑動將迅速通報給里長。

時任豐田里長黃種奇表示，大規模崩塌的影響範圍較大，運用不同的方式傳遞警戒訊息，如電話、訊息、廣播及巡邏車等，使居民在防災組織的協助下以最短的時間撤離。藉由政府與民間及校方三方攜手合作，將防災的觀念深植至豐田里與華梵校園，獲水保局頒發銅質認證。

農業局長李玟表示，新北市土石流自主防災社區五年來已推動85里，目前已獲得銀質認證數量為六都最多，2023年度預計向10個尚未辦理過的村里推動自主防災社區，透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識，市府及區公所在推動過程中與社區互相學習在地經驗，共同守護市民的生命財產安全。

【更多新聞】

►謝國樑表達支持基隆捷運　爭取降低地方自負額負擔

►睽違2年！國際郵輪復航再駛進基隆港　「雙輪會」超吸睛民眾搶拍

►臺鐵109次自強號3／13增停南港站　謝國樑感謝各界極力促成

►基隆捷運地方負擔額暴增　謝國樑籲「比照機捷」：中央全額負擔

►贏南投立委補選增大位底氣　綠議員掛看板：2024全力支持賴清德

ET快訊
快訊／英熊內戰　大勝比賽中與哈孝遠爆口角！
快訊／張育成適時安打　中華隊終於破蛋
快訊／扯！鄭宗哲超遠飛球全力衝本壘　巴拿馬外野相撞還接到
獨／台中2死命案！　男子被綁床上身中數刀明顯死亡
姊弟出遊「全身癢爆」！　醫揭1病：大人感染更危險
陸戰隊搞丟2件T91步槍「槍機」！　自主移送司法偵辦
快訊／中華隊換投擋不住！　巴拿馬4局已灌5分
高雄晚間起火「燒出火焰長城」！　畫面超驚人
黑道春酒太高調！辣妹露乳超跑排場　警政署長震怒下令

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全國旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

出席模範婆媳表揚大會　侯友宜感謝新北婦女會無私付出

南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節　滿滿維他命C美顏好氣色

銀質認證六都最多　新北土石流防災社區再獲1銀3銅

因應缺蛋危機與平穩價格　張善政指示防止蛋價哄抬

解決基隆通勤族交通痛點　謝國樑爭取自強號加停南港站

3／11森活市集　台東縣環保局邀您使用循環餐具「享5元折扣」

台南地檢署攜手台鋼獵鷹職籃隊　首次合辦法治教育訓練

防範人猴衝突　阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

男幫烏醋戴「保險套」防漏　穿一半破掉心酸...放過期了

全國旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

新北「醫動養PLUS+」　侯友宜：邁向2030智慧健康城市

出席模範婆媳表揚大會　侯友宜感謝新北婦女會無私付出

南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節　滿滿維他命C美顏好氣色

銀質認證六都最多　新北土石流防災社區再獲1銀3銅

因應缺蛋危機與平穩價格　張善政指示防止蛋價哄抬

解決基隆通勤族交通痛點　謝國樑爭取自強號加停南港站

3／11森活市集　台東縣環保局邀您使用循環餐具「享5元折扣」

台南地檢署攜手台鋼獵鷹職籃隊　首次合辦法治教育訓練

防範人猴衝突　阿里山啟動獼猴監測調查與友善防治驅離

搶攻燃氣電廠商機！　進典工業首度參加美國電力展大秀實力

全國旅宿管理輔導績效考核　新北獲最高評比特優殊榮

快訊／「英熊內戰」？　大勝比賽中與總經理哈孝遠爆口角爭執

快訊／張育成適時安打幫助中華隊破蛋　5局1比5落後巴拿馬

T-ARA孝敏「誤用仇女論壇用語」惹議！　火速刪文澄清：以為是方言

「唉…」研究證實：嘆氣最能紓解焦慮　快速自我安撫情緒

「握棒輕鬆一點」　張育成扛中華4棒見效

AcQUA源少年開唱倒數　成員狂瘦5公斤勤操肌！

歐陽靖點錯餐⋯初嚐「台南1美食」大驚！改觀：生活展開新篇章

綠轟馬英九亂搞大法官任期制　馬辦：遇到問題只會「馬維拉」

地方熱門新聞

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

騎士沒戴安全帽闖紅燈　警察聽原因不開單

義大利球員拒吃「這2種醬」　想吃白飯

游泳池推「5顆蛋」免費泡湯！

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

嘉義番路彈藥庫聯絡道路拓寬完工

台南歸仁區堆高機翻覆農地

嘉市自行車道秘境　黃花風鈴木、九重葛迎賓

總幹事林麗美　帶領漁會推廣貢寮鮑

嘉義市八掌溪金色隧道黃花地毯　民眾搶拍

台南市公布第20批酒駕累犯名單

無人機資安受關注　專家籲政府資安防護須兼顧產業發展

嘉義市營養午餐創意擺盤為中華隊加油

謝國樑爭取自強號加停南港站

更多熱門

相關新聞

貨車故障「倒退嚕」　女警逃命畫面曝

貨車故障「倒退嚕」　女警逃命畫面曝

台64線17.8k往新莊方向，昨(7)日8時許有大貨車拋錨，警方到場處理，不料大貨車疑似煞車失靈突然往後滑，一名女警被失控倒退的大貨車一路緊追，嚇得花容失色；最後大貨車撞倒停在後方的大重機及巡邏車，造成引擎蓋、車體變形，維修至少要數十萬元。

獨／5顆蛋抵300元　新北游泳池捐蛋全館免費玩

獨／5顆蛋抵300元　新北游泳池捐蛋全館免費玩

即／國3三鶯段2車追撞　後方回堵5km

即／國3三鶯段2車追撞　後方回堵5km

他嘆1現象「買2房新屋」：竟比老公寓還慘

他嘆1現象「買2房新屋」：竟比老公寓還慘

林森北喝到茫　26歲無業賓士男撞死工人

林森北喝到茫　26歲無業賓士男撞死工人

關鍵字：

新北土石流自主防災社區

讀者迴響

熱門新聞

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

館長吃播自家便當　網驚：這樣220超佛

荒山亮「哥哥疼一下」爆性侵被討100萬！受害女出面了

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

「物慾超低」星座女Top 3

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

雙薪12萬！「夫妻慘剩2000」明細曝光　網點名2大錢坑

爸媽不讓買900元鞋！28歲女「下跪磕頭」

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

嚴重恐是癌！月經出現「2現象」一定有問題

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面