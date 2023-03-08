銀質認證六都最多　新北土石流防災社區再獲1銀3銅

▲新北市獲得2處銀質認證及21處銅質認證，銀質認證數量為六都最多。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市辦理土石流自主防災社區屢獲佳績，2022年汐止區長青里榮獲水土保持局自主防災社區銀質認證，石碇區豐田里、永定里、土城區永寧里獲頒銅質認證，新北市已獲得2處銀質認證及21處銅質認證，目前銀質認證為最高榮譽，新北市獲得銀質認證數量為六都最多，今（8日）獲獎社區由里長代表在新北市政會議獻獎。

新北市長侯友宜也肯定里長推動自主防災的努力，透過社區防災教育之推動，培養當地居民防災意識，減低災害帶來損失。農業局推動土石流自主防災社區，2022年共辦理24場次兵棋推演及5場次實作演練，並提報汐止區長青里、石碇區豐田里、石碇區永定里、土城區永寧里等社區辦理防災社區認證，獲得水保局肯定榮獲1銀3銅的佳績。

▲透過演練使里民，了解災害處理流程，做好萬全的準備。

其中，汐止區長青里擁有3年以上自主防災社區運作、定期監測雨量及巡察，並辦理兩場次實作演練，因此榮獲銀質社區認證，長青里長陳建興投入相當多的時間與心力，在演練過程中特別安排錯誤行為的腳本，使民眾於錯誤中學習，更能增加印象。如紅色警戒發布時應盡速撤離至警戒區外的避難處所而不是到同為警戒區的隔壁鄰居家，同時也提醒防災背包內應準備緊急求生用品如證件、藥物、乾糧及手電筒等，透過演練使里民了解災害的處理流程，做好萬全的準備。

另外，石碇區豐田里位於水土保持局公告之大規模崩塌潛勢區，水保局依據雨量警戒基準值及現地監測警戒基準值進行大規模崩塌紅黃色警戒的發布，而豐田里為新北市政府首次辦理大規模崩塌演練之村里，與同區內的華梵大學一起合作辦理。

▲透過社區防災教育之推動，培養當地居民防災意識。

當警戒發布時，新北市政府開設緊急應變中心，隨時注意警戒訊息並通知里長與區公所進行疏散避難作業，並由里長連絡學校與防災編組成員，學校將啟動校內的防災機制迅速撤離校內人員，豐田里防災組織則負責巡視警戒區內邊坡情況，如有發生滑動將迅速通報給里長。

時任豐田里長黃種奇表示，大規模崩塌的影響範圍較大，運用不同的方式傳遞警戒訊息，如電話、訊息、廣播及巡邏車等，使居民在防災組織的協助下以最短的時間撤離。藉由政府與民間及校方三方攜手合作，將防災的觀念深植至豐田里與華梵校園，獲水保局頒發銅質認證。

農業局長李玟表示，新北市土石流自主防災社區五年來已推動85里，目前已獲得銀質認證數量為六都最多，2023年度預計向10個尚未辦理過的村里推動自主防災社區，透過不斷地走入社區宣導來強化社區的防災意識，市府及區公所在推動過程中與社區互相學習在地經驗，共同守護市民的生命財產安全。